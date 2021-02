C’è il Cashback di stato, e c’è quello di Opel, che propone l’operazione Doppio Vantaggio: accanto alle promozioni di febbraio sulle singole vetture, quindi, anche un’offerta interessante legatao ad assistenza e manutenzione di una vettura Opel.

L’operazione è piuttosto semplice: prenotando online entro il 28 febbraio qualsiasi intervento presso la rete di assistenza Opel, c’è innanzi tutto uno sconto del 10% sul totale della fattura, per un massimo di 150 euro.

Oltre allo sconto immediato, viene garantito un secondo sconto del 10% sull’importo in fattura e sempre fino a 150 euro, per una seconda operazione prenotata online; questa deve essere effettuata dal medesimo cliente nella stessa officina, entro il 31 dicembre 2021.

Questo sconto, si unisce alle operazioni di Opel riguardanti l’economica circolare, come i ricambi Re-New, rigenerati ma più economici del 40% rispetto al nuovo, Re-Pair, in collaborazione con Faurecia, per la riparazione dei soli componenti difettosi per quadri strumenti e centraline, e Re-Used, cioè prodotti originali riutilizzati.

Oltre a uno specifico certificato di sostenibilità ambientale, per ognuno di questi ricambi viene piantato un albero per il progetto “My Tree”, che attualmente riguarda la riforestazione della mangrovia nel Senegal.

Vantaggi

Un esempio di come il mercato attuale giochi molto anche sui servizi post-vendita. In questo caso, lo sconto del 10%, eventualmente raddoppiabile entro l’anno, gioca con la similitudine con la notissima promozione di Stato, che prevede il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati con carte di pagamento, su base semestrale.

La promozione è arricchita dai ricambi con economia circolare, e dall’iniziativa ambientale: immagine positiva ed ecosostenibile, e un modo per risparmiare.

Svantaggi

Attenzione, perché l’offerta è valida solo presso la rete ufficiale, e il secondo sconto solo presso la medesima officina, e sempre con prenotazione online.

Se l’importo supera i 1.500 euro, e si spera non accada mai, lo sconto non raggiungerà il 10%, ma la soglia massima dei 150 euro.

In sintesi