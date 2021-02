La gamma della Porsche 911 generazione 992 si sta pian piano allargando e dalla sua nascita ha visto arrivare cabrio, anche in versione Turbo, e Targa. Differenti tipologie di carrozzeria alle quali manca ancora qualcosa: le varianti sportive.

Grazie alle foto spia sappiamo già però che le Porsche 911 più pepate sono in arrivo, con la prima attesa al debutto il 16 febbraio. A dircelo è un primo teaser ufficiale che ne mostra il profilo posteriore, caratterizzato da un grosso alettone. Che si tratti della nuova Porsche 911 GT3?

L'ala rivelatrice

Nello specifico il teaser si limita a parlare di una nuova variante della famiglia GT, e proprio il termine "nuova" può creare qualche dubbio. Si tratta di una novità relativa a questa generazione di Porsche 911 o di un qualcosa mai visto prima?

Rifacendoci unicamente al teaser e alla forma dell'ala, le somiglianze con quella vista "appollaiata" sulla coda dei muletti della nuova GT3 sono evidenti. Un'ala dal disegno completamente nuovo rispetto a quello delle precedenti generazioni della coupè in salsa sportiva, per avere una downforce ancora più incisiva per schiacciare a terra la 911 GT3 e renderla sempre più efficare in pista.

Una "animale" da cordoli che abbiamo già toccato con mano, anche se solo come passeggeri, che non cederà ai fascinosi richiami della sovralimentazione, nutrendosi del 4.0 6 clindri boxer aspirato da 510 CV, unito alla trazione posteriore e a scelta al cambio manuale o all'automatico PDK.

Anche Touring?

Sembra quindi scontato che il 16 febbraio ci troveremo davanti alla nuova 911 GT3, al cui fianco potrebbe debuttare anche la versione Touring, esattamente come successo con la precedente generazione.

Si tratta in sostanza di una GT3 sotto mentite spoglie, senza l'ala posteriore e le altre modifiche estetiche che per alcuni potrebbero essere troppo "pesanti" da vedere. Ma là dietro, a sbalzo, rimane il boxer aspirato della GT3 classica, a spingere fino ai 9.000 giri.