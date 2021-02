È passato circa un anno dall'arrivo del primo trailer di Fast & Furious 9, ennesimo capitolo dedicato alle sempre più folli scorribande automobilistiche di Dom Toretto & famiglia. Un film che allarga ulteriormente gli orizzonti e lontano dalle corse clandestine sul quarto di miglio dei primi capitoli, atteso al cinema per il maggio del 2020.

Poi la pandemia si è messa di mezzo cancellando e annullando appuntamenti di vario tipo, film compresi, e Fast & Furious 9 è stato spostato di un anno, con l'uscita prevista per maggio 2021. E nell'attesa ha voluto creare ancora più hype con un nuovo teaser andato in onda durante il Super Bowl 2021.

Tutto (o quasi) vero

Sono 30" come al solito carichi di folli corse in auto, con una scena in particolare che ha catturato l'attenzione di molti: una Toyota GT86 impegnata a sfondare muri e vetrine strisciando su una fiancata. Magie della computer grafica direte voi, ma a dimostrare come sia tutto vero ci ha pensato un tweet del regista Justin Lin.

Una "take" di 4" appena che ha richiesto però 8 mesi di lavorazione, per riuscire a coordinare alla perfezione la strisciata della coupé giapponese e l'arrivo di un camion dall'altra parte del palazzo. Una scena da sospensione dell'incredulità, ma che fa a meno di green screen o elaborazioni al computer. Guardare per credere.

Si allunga così oltre ogni immaginazione il numero di auto andate distrutte nell'intera saga: con l'ottavo capitolo la lista si è portata a 1.071 in totale. Chissà di quanto crescerà col nono capitolo e se riuscirà a superare il record di auto distrutte in una sola pellicola, attualmente detenuto da Transformers 3 con 532.

Vecchie conoscenze e nuovi nemici

Se tutto andrà secondo i piani il film sarà nei cinema statunitensi il 28 maggio 2021, per poi sbarcare anche in altri mercati. Di seguito la sinossi ufficiale