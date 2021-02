Il futuro del Gruppo Jaguar Land Rover parla - come per molti altri costruttori - la lingua dell'elettrificazione alla spina. Attualmente la gamma conta su un'elettrica pura come la Jaguar I-Pace e vari modelli ibridi plug-in, ai quali si uniranno nei prossimi anni sempre più auto con batterie ricaricabili alla spina.

Una gamma basata sulla mobilità a batteria che avrà bisogno di potersi ricaricare in maniera facile, e per questo motivo il Gruppo inglese ha stretto un accordo con Enel X per offrire ai propri clienti dei pacchetti per ricaricare le proprie auto sia in strada sia a casa.

Per tutti i tipi

La soluzione si chiama JuicePack e offre 2 differenti tipologie di soluzioni: da una parte il JuicePack Home, dall'altra il JuicePack Street. Il primo prevede l'installazione della JuiceBox Pro Cellular, wall box con cavo Mode 3 integrato nelle versioni da 7,4 o 11 kW.

Un apparecchio connesso tramite modem LTE e Wi-Fi e intelligente, in grado di rilevare in automatico i consumi degli altri elettrodomestici collegati alla rete elettrica e adattarsi così per evitare di sovraccaricarla.

La seconda soluzione permette invece di collegarsi a ciascuna delle oltre 12mila colonnine Enel X presenti in Italia, potendo prenotare la ricarica e avendo 200 kWh di ricarica in omaggio.

Le inglesi con la spina

Dei piani futuri di Jaguar e Land Rover attualmente sappiamo già qualcosa: dall'arrivo della nuova generazione di Jaguar XJ al grosso SUV J-Pace, basate sulla stessa piattaforma dedicata ad unità 100% elettriche. Ammiraglie alla spina che si uniranno alle già presenti Jaguar E-Pace ed F-Pace ibride plug-in.

Plug-in come le Range Rover Evoque, Discovery Sport, Range Rover Velar, Range Rover, Range Rover Sport e Defender. Una gamma completamente elettrificata che in futuro accoglierà anche la prima 100% elettrica, conosciuta per ora col nome di Road Rover e basata sulla stessa piattaforma delle cugine XJ e J-Pace.