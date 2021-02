Con l’arrivo di Stellantis, forse in futuro vedremo più vetture con il marchio Lancia. Per il momento, però, c'è soltanto lei, l’inossidabile Ypsilon, fresca di restyling per mantenere gli ottimi risultati di vendita italiani.

Tra le offerte di febbraio, la Ypsilon continua ad essere proposta con sconti e promozioni; in particolare la nuova Ypsilon Hybrid EcoChic, che può contare sullo sconto della casa, su 1.500 euro di Ecobonus statale 2021 in caso di rottamazione di un veicolo decennale fino a Euro 5, e di altri 1.500 euro aderendo al finanziamento Be-Hybrid.

Una Lancia Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70 CV viene a costare, senza IPT e PFU, 15.100 euro, che scendono quindi fino a 9.500 euro. C’è da versare un anticipo di 500 euro, e poi non si paga fino a 330 giorni, vale a dire gennaio 2022.

A questo punto, iniziano le 74 rate mensili di 172,50 euro, comprese le spese di incasso (TAN 6,85%, TAEG 9,65%). Il finanziamento copre tutto l’importo, per cui non ci sono né maxi rata, né limiti chilometrici.

Vantaggi

La Ypsilon riesce a mantenersi sempre attuale, grazie al restyling e al mild-hybrid, ma anche a una buona immagine nel settore delle compatte. La presenza da anni nel listino e la condivisione di piattaforma con il resto del gruppo permette di giocare molto bene sui listini: 9.500 euro permettono di finanziare tutto l’importo con una rata di circa 173 euro, senza rate finali e soprattutto con soli 500 euro di anticipo, e pagando da gennaio. Un’offerta interessante, visto anche il periodo di emergenza.

Svantaggi

Alcuni dettagli da notare: il modello dell’esempio è una Silver base, che andrà arricchita con optional; il finanziamento è piuttosto lungo, ben 7 anni di rate, con una tecnologia che si sta evolvendo anche in termini di ausili elettronici alla guida; c’è qualche spesa in più da considerare, anche per gli oneri finanziari. Attenzione alle foto nella promozione, che possono differire rispetto a quanto indicato nell’esempio, come indicato in nota.

In sintesi