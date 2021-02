Mazda aggiorna la sua berlina e la sua wagon di punta, la Mazda6 2021 che mantiene lo stile conosciuto ed è ora dotata di un pacchetto tecnologico più completo e (per la wagon) di un nuovo allestimento.

L'obiettivo è quello di mantenere aggiornata l'offerta del suo modello medio che deve rispondere alla concorrenza, tra le altre, di Peugeot 508, Opel Insignia e Volkswagen Passat.

Nuove funzionalità tecnologiche

Come detto, la Mazda6 Model Year 2021 conferma le proprie linee caratterizzate da un design sobrio e dai cerchi in lega in misure da 17”e 19”. Nella gamma rimangono disponibili le vernici speciali Takuminuri, Soul Red Crystal e Machine Gray.

Invariato anche lo stile degli interni disponibili con rivestimenti in pelle traforata White o pelle Nappa Brown con funzione di riscaldamento e ventilazione.

A livello tecnologico, ora tutte le versioni di Mazda6 2021 hanno di serie l’Active Driving Display che proietta le principali informazioni di guida sul parabrezza per evitare di distogliere lo sguardo dalla strada. Rinnovato anche il sistema multimediale Mazda Connect con touchscreen da 8” con interfaccia Apple CarPlay wireless e Android Auto.

In termini di sicurezza attiva e passiva, la Mazda mantiene intatta la sua dotazione. L’i-Activsense comprende, ad esempio, la frenata automatica d’emergenza con rilevamento dei pedoni, il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi e la rilevazione di pericolo in uscita dai parcheggi. Per chi viaggia spesso in autostrada tornano utili il controllo di mantenimento della carreggiata, la rilevazione della stanchezza del guidatore e il Cruise Control Adattativo.

Debutta l’allestimento 100th Anniversary

La Mazda6 2021 è disponibile nelle motorizzazioni benzina Skyactiv-G con le versioni 2.0 da 165 CV e cambio manuale a 6 rapporti (per gli allestimenti Business ed Exceed) e la 2.5 da 194 CV con cambio automatico Skyactiv-Drive (per gli allestimenti Exclusive e Signature). Quest’ultima unità è dotata del sistema che disattiva i cilindri a velocità costante per migliorare efficienza del motore e i consumi.

A listino si aggiunge lo speciale allestimento 100th Anniversary (presentato anche per le MX-5 MY 2021 e CX-5 MY 2021) per la Mazda 6 Wagon con motore 2.5 Skyactiv-G da 194 CV a benzina e trasmissione automatica.

La 100th Anniversary celebra i 100 anni della casa giapponese ed è contraddistinta dalla colorazione esterna Snowflake White Pearl e dai sedili in pelle Nappa Burgundy Red. Presenti anche i badge specifici sui poggiatesta anteriori, sulla carrozzeria e sui coprimozzi.

La Mazda6 2021 è già ordinabile in Italia. Il listino parte da 35.300 euro per la 2.0 165 CV Business fino ai 43.600 euro per la 100th Anniversary. Le prime consegne inizieranno da metà febbraio.