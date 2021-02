I record di velocità incuriosiscono sempre un po' tutti. In linea di massima vengono realizzati all'aperto. E dove altrimenti? La risposta però potrebbe sorprendervi, soprattuto se di mezzo c'è una Porsche Taycan Turbo S e il pilota americano Leh Keen.

Direzione New Orleans

Andiamo con ordine prima di svelare il nuovo record mondiale. Rivelato il pilota e la vettura protagonisti, c'è ancora da scoprire quale sia stata la location di tale performance.

A fare da teatro ad un tipo d'impresa particolarmente originale, è stato l'Ernest N. Morial Convention Center di New Orleans. Un centro congressi che vanta una superficie di 92.903 metri quadri, ovvero la più grande sala espositiva degli Stati Uniti.

Il luogo ideale per settare questo di tipo di prestazione, sebbene il Convention Center di New Orleans non sia propriamente una pista. Di fatto era necessario uno spazio abbastanza grande per poter accelerare e rallentare con un certo margine di sicurezza.

Nuovo record di velocità

Definiti tutti gli attori di questa singolare impresa, sono stati stabiliti i vari passaggi della prova. La scelta da parte di Leh Keen relativamente alla Porsche Taycan Turbo S, riguarda il fatto che solo una vettura elettrica (e a quattro ruote motrici) avesse il potenziale ideale per sostenere questo tipo di record: tanta trazione e una risposta immediata da parte del motore (pardon... dei motori).

Inoltre, per quanto possa essere grande il centro congressi di New Orleans, certo non presenta via di fuga. E, cosa da tenere in considerazione, la pavimentazione non è adatta alla circolazione di vetture. Dopotutto il calcestruzzo è più simile al ghiaccio quando il pneumatico di una vettura “tenta” di aderirci sopra.

Nonostante le potenziali difficoltà, e dopo una serie di prove per “calibrare” al meglio il tiro, Leh Keen e la Porsche Taycan Turbo S hanno raggiunto la punta massima di 102,6 miglia orarie (165,12 km/h) registrati dal Guinness World Record. Un dato che abbatte il record precedente fisso a quota 86 miglia orarie (138,40 km/h).