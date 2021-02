Per la parte franco-tedesca del gruppo Stellantis, finora nota come PSA, c’è un’offerta interessante che in Citroen prende il nome di Speciale Cashback. Possiamo inserirla tra le promozioni di febbraio, perché la prima parte della promozione scade a fine mese: si tratta di uno sconto del 10% per qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione post-vendita, purché effettuato online.

Dopo questo intervento, viene assegnato un voucher per un secondo sconto del 10% sull’importo in fattura, ancora una volta da prenotare online; il cliente e l’officina devono essere i medesimi, e la scadenza per questo sconto è il 31 dicembre 2021.

Anche Citroen aderisce alle iniziative di economia circolare ed ecoambientali, con i ricambi rigenerati Re-New, oppure con i Re-Pair, con riparazione firmata Faurecia dei soli componenti difettosi per quadri strumenti e centraline, e Re-Used, cioè prodotti originali riutilizzati.

Per ogni ricambio Renew, Citroen pianterà albero per la riforestazione della mangrovia del Senegal, nell’ambito del progetto “My Tree”.

Vantaggi

E’ evidente che un progetto come un Cashback sui servizi post-vendita, peraltro condiviso da varie case del gruppo, sia un fatto assolutamente positivo: con l’invito ad effettuare le più sicure ordinazioni online, si raddoppia lo sconto entro fine anno. Il tutto con iniziative sui ricambi rigenerati o riutilizzati che permettono di risparmiare ulteriormente, e affrontano tematiche ecologiche.

Svantaggi

Potrebbe essere un limite il fatto di non poter andare da una diversa officina autorizzata per ottenere il secondo sconto; da notare soprattutto la soglia massima di 150 euro di sconto in entrambi i casi: sopra i 1.500 euro, insomma, lo sconto rimane sempre fisso.

In sintesi