Porsche continua ad espandere la sua gamma puntando sempre di più sull’elettrico. Nelle scorse settimane vi avevamo parlato della versione "base" della Taycan da 408 CV, ma ora il brand tedesco è pronto per novità più sostanziose. Tra poche settimane, infatti, si aggiungerà alla famiglia la Taycan Cross Turismo.

Della Cross Turismo se ne parla dal 2018 quando fu presentata come la concept Mission E al Salone di Ginevra. Pare però arrivato il momento del debutto ufficiale stando alle dichiarazioni di Mark Webber.

Parola di Mark Webber

L’ex pilota di Formula 1 ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram in cui si vede chiaramente la nuova Taycan. La vettura è avvolta ancora da qualche adesivo, ma le forme sono piuttosto distinguibili. Nel post, Webber racconta le sue impressioni di guida e annuncia che il modello verrà presentato nei prossimi due mesi.

“È stato fantastico guidare per la prima volta questa bellezza – dichiara il pilota australiano -. Si guida e trasmette le stesse sensazioni di una Porsche. È una vera sportiva con ancora più spazio e altezza da terra. Le presentazione della nuova Taycan Cross Turismo avverrà in meno di otto settimane e debutterà in concessionaria quest’estate. Non vedo l’ora. È l’auto perfetta per l’Outback australiano e per l’Autobahn tedesca”.

Le forme della Cross Turismo non differiscono molto dalla Taycan se non per il design da shooting-brake. Ci aspettiamo un’abitabilità posteriore e una capacità di carico migliorate. Ricordiamo che la Taycan attuale che ha un bagagliaio posteriore da 405 litri (366 nelle versioni Turbo Turbo S).

L’elettrica di lusso per le escursioni

La Taycan Cross Turismo dovrebbe ricalcare le orme della Panamera Sport Turismo. Anche in questo caso, la diversa forma della carrozzeria ha portato ad un abitacolo sensibilmente più ampio. Non sappiamo comunque se le protezioni sui passaruota mostrate nel prototipo delle foto verranno confermate sul modello di serie.

Di sicuro, come dichiarato dallo stesso Webber, la Cross Turismo avrà un’altezza da terra maggiorata per cavarsela meglio nel fuoristrada (sebbene non impegnativo). È anche possibile che Porsche decida di adottare un sistema di sospensioni regolabili per modificare l’altezza elettronicamente.

Siamo infine curiosi di vedere se la Cross Turismo verrà proposta esclusivamente con la trazione integrale o se sarà disponibile anche con la sola trazione posteriore.