L’elettrificazione della gamma Fiat è partita dai modelli best-seller della casa italiana, ovvero 500 e Panda. Entrambe presentano la tecnologia mild-hybrid che supporta il motore termico senza però mai intervenire autonomamente.

Naturalmente, la differenza è sostanziale se si prende in considerazione la Nuova 500, disponibile nella sola versione Full Electric.

Le mild-hybrid e l'elettrica sono le speciali protagoniste della nostra guida all'acquisto

Un obiettivo comune: ridurre emissioni e costi di gestione

Partiamo dalle mild-hybrid. In questo caso, il nuovo motore a benzina 1.2 Fire Fly da 69 CV può fare affidamento su un sistema da 12 V alimentato da una batteria al litio.

L’intervento della piccola unità elettrica in determinate fasi della guida porta a ridurre consumi ed emissioni fino al 30% per la versione Cross della Panda. Il dato ufficiale riporta una media di 3,9 litri per 100 km e un’autonomia prossima ai 1000 km. I numeri sono simili per la 500 e la 500C mild-hybrid, con fino a 905 km di autonomia.

Per chi desidera la massima esperienza tecnologica, però, la scelta non può che ricadere sulla 500 Full Electric. Disponibile nelle versioni tre porte, 3+1 e Cabrio, a seconda della batteria scelta (da 24 kWh o 42 kWh), l’autonomia in città passa così da 240 a ben 460 km. Diverse anche le opzioni di ricarica, dalle colonnina pubbliche a quelle installabili nel proprio box.

Per maggiori informazioni sui modelli mild hybrid ed elettrici