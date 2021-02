Toyota è ormai sinonimo di "auto ibrida": la Casa ha spianato la strada alla diffusione di questa tecnologia ma, stranamente, è rimasta indietro nella corsa all'elettrico e l'unica 100% EV a listino è, adesso, la Lexus UX 300e.

Ma le cose dovrebbero cambiare presto: i colleghi di InsideEVs.com hanno riportato come Toyota sarebbe stata pronta all'offensiva sul fronte elettrico già nel 2019, ma il Coronavirus ha cambiato tutti i piani. La Casa ha confermato che due nuove auto elettriche e una nuova ibrida plug-in debutteranno entro la fine dell'anno sul mercato statunitense, non rivelando però niente sui modelli specifici o sulle date di presentazione.

Una delle due sarà un SUV

Anche se non si conoscono ancora dettagli, Automotive News afferma che almeno una delle due auto elettriche sarà un SUV. Una di queste potrebbe essere marchiata Lexus, ma non è chiaro se il brand di lusso rientri in questo piano. Quello che sappiamo è che Toyota sta lavorando su una piattaforma elettrica modulare chiamata e-TNGA che si adatterà perfettamente a veicoli di segmenti diversi.

Bob Carter, vicepresidente esecutivo delle vendite di Toyota Motor North America, ha dichiarato: "continuiamo ad essere leader nell'elettrificazione da oltre 25 anni, tutto è iniziato con la prima generazione di Prius. Le nuove Toyota elettrificate offriranno ai clienti una scelta più ampia di propulsori che meglio si adatteranno alle loro esigenze".