Non può mancare tra le offerte di febbraio una proposta su un veicolo full hybrid, realizzato da un’azienda leader in questa tecnologia come Toyota. Ne è un esempio la Toyota C-HR in allestimento Comfort, con il motore due litri ibrido, che grazie agli ecoincentivi statali e agli sconti della Casa può ricevere uno sconto complessivo fino a 7.000 euro, fino ad esaurimento dei fondi statali.

Le condizioni per l’ecobonus sono la rottamazione di un veicolo decennale di classe inferiore a euro 6, mentre per l’Hybrid Bonus Toyota serve la permuta o rottamazione di autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi; la nuova vettura deve essere immatricolata entro fine febbraio, e scelta tra quelle già in stock.

Veniamo ai numeri dell’esempio, partendo dalla versione di accesso, la Comfort. Il prezzo iniziale con il finanziamento Pay Per Drive Connected con Hybrid Bonus è di 27.850 euro, che può scendere a 26.350 con Ecoincentivo. Partendo da questo importo, l’anticipo è di 4.750 euro, con successive 47 rate da 289,34 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,08%), mentre la rata finale è pari a 12.516,25 euro.

A richiesta, assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia con pacchetto di manutenzione, restart e Kasko. Ci sono offerte simili anche su altri allestimenti superiori, correttamente elencati nel sito ufficiale.

Vantaggi

Questa offerta è caratterizzata da un interessante sconto iniziale, pari a 7.000 euro applicando anche gli ecoincentivi; è comunque valida anche in caso di esaurimento fondi, pur di avere una vettura da permutare o rottamare, ovviamente con 1.500 euro in più.

Tra gli esempi pubblicati nel sito, Toyota correttamente non mette solo il modello base, ma anche versioni con allestimento superiore: non tutti lo fanno.

Svantaggi

E’ un finanziamento che prevede un anticipo di almeno 4.750 euro, e con rate di 290 euro: valori adeguati alla categoria di vettura, ma con un TAN vicino al 6%. C’è chi fa meglio in questo periodo, tenendo conto anche della tipologie di vetture effettivamente disponibili, e già accessoriate, in stock.

In sintesi