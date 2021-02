Le offerte di febbraio non riguardano soltanto le vetture compatte o medie, ma anche grandi veicoli come un classico a firma Jeep, la nuova Jeep Gladiator, di nuovo nel mercato italiano. Un pick-up basato sulla Wrangler e a 4 porte, che con l’opzione Jeep Excellence può essere acquistato da un privato con rate da 349 euro al mese, e circa 10.000 euro di vantaggi, sfruttando l’ecobonus rottamazione.

Tuttavia, concentriamo l’attenzione su un altro tipo di offerta per questa vettura: il leasing per Partite IVA, quindi a destinazione professionale, e con i prezzi indicati senza IVA. La Jeep Gladiator 3.0 V6 diesel Overland con Jeep Lease viene a costare da 54.700 euro a 48.950,82 euro, senza IVA, MIS, IPT e PFU; con un anticipo di 11.550 euro, si pagano 59 canoni mensili di 319 euro, che comprendono marchiatura e polizza pneumatici (TAN 3,80%, Tasso Leasing 3,89%).

Il valore di riscatto è di 25.162 euro, con un limite massimo di 110.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più. Per questi importi di esempio è necessaria la rottamazione dell’usato, e occorre prestare attenzione all'immatricolazione della vettura, concordando bene gli importi di anticipo, rata e riscatto con le concessionarie: anche se la promo è in scadenza al 28 febbraio, gli incentivi 2021 sui veicoli N1 e M1 speciali sono terminati con larghissimo anticipo rispetto agli altri previsti.

Vantaggi

Considerato il costo della Gladiator Overland, circa 67.000 euro IVA compresa, il pagamento rateale di 319 euro + IVA può diventare interessante, soprattutto pensando a territori o a professioni idonee per questo tipo di auto, pick-up con cabina ampia e capace di affrontare qualsiasi percorso.

Svantaggi

Questo è uno dei casi in cui l’esempio è puramente indicativo, anche perché il venditore potrebbe specificare la quota esente, variando così i valori. A questo si aggiungono i consueti oneri finanziari, e il costo degli accessori, ma soprattutto potrebbero mancare gli incentivi di circa 2.000 euro in caso di rottamazione.

In sintesi

Modello (esempio) Jeep Gladiator 3.0 Overland Promozione Jeep Lease Scadenza 28 febbraio 2021 Listino 54.700 euro + IVA Listino scontato 48.950,82 euro + IVA Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 11.550 euro + IVA Rate 59 di 319 euro TAN 3,80% salvo arrotondamento rata Tasso Leasing 3,89% Maxi rata finale (VFG) 25.162 euro + IVA Limite chilometrico 110.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Con rottamazione e in combinazione con eventuali ecoincentivi, se disponibili