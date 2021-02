Avreste mai pensato di poter ballare al suono di un motore elettrico? Probabilmente no, ma è quello che può accadere ascoltando il pezzo "Preludio remix" creato dal maestro Giorgio Moroder e presentato agli Electric Days Digital 2021.

Nell'evento online dedicato a tutti gli aspetti dell'auto elettrica ed elettrificata, sul sito www.electricdays.it, il musicista, compositore e premio Oscar italiano ha raccontato la nascita del progetto Preludio per creare con FPT Industrial il "Sound del Futuro" dedicato ai motori silenziosi e sostenibili di prossima generazione.

Un premio Oscar per il suono del motore elettrico

La nuova creazione di Moroder s'inserisce in una nuovissima branca della musica chiamata a dare voce proprio al motore elettrico, intrinsecamente silenzioso, una sfida che lo stesso maestro ha definito "bellissima" e che porterà un giorno a poter riconoscere le auto elettriche per il sound che hanno.

La versione remix di Preludio, che potente ascoltare nel video talk con Moroder (qui le altre interviste dell'11 febbraio e del 12 febbraio), offre la possibilità di allargare gli orizzonti della mobilità elettrica, immaginando un felice matrimonio tra musica dance, percezione fisica dell'auto che si accende e nuovi limiti, ancora inesplorati, del suono elettronico.

Moroder e le "macchine veloci"

Come ci ricorda lo stesso Moroder, autore tra le altre delle colonne sonore di Flashdance, La Storia Infinita e Top Gun, la sua passione per le auto non è una cosa recente, in particolare per le "macchine veloci" che gli sono sempre piaciute e che ha posseduto.

Il musicista gardenese di fama mondiale ci racconta anche di quando entrò nel progetto della Cizeta-Moroder V16T che dal 1991 ha rappresentato l'unico esempio di motore V16 trasversale su un'auto.

La storia della Cizeta-Moroder

In realtà si trattava di due motori V8 accoppiati tra loro e alla trasmissione, ma resta il fatto che Moroder ha investito sul lancio di questa originalissima supercar (per uscirne nel 1990), ideata da Claudio Zampolli e prodotta in pochissimi esemplari dal 1991 ad oggi.

Qui tutta la storia della Cizeta-Moroder.

