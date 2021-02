La tecnologia ibrida al servizio dell’ambiente e degli amanti dell’off-road. L’evoluzione di Jeep passa per l’adozione di un sistema ibrido plug-in per migliorare i consumi e accedere a bonus e agevolazioni statali senza rinunciare alla propria identità di fuoristrada.

I tre modelli elettrificati del brand americano, entrato nella galassia del gruppo Stellantis, sono le SUV con doti da fuoristrada Renegade e Compass e l’inarrestabile Wrangler.

Abbiamo confrontato i vari modelli per gli Electric Days Digital 2021, l'evento ufficiale dedicato al mondo della mobilità sostenibile, raggiungibile al sito www.electricdays.it.

Per la città e per il fuoristrada

Le Jeep elettrificate sono riconoscibili dalla denominazione 4xe, traducibile come “ibrido plug-in a 4 ruote motrici”. I primi modelli “alla spina” della Casa americana sono Renegade e la Compass.

In entrambe l’unita termica, un 1.3 turbo benzina a 4 cilindri da 130 o 180 CV abbinato alla trazione anteriore, si combina con un powertrain elettrico E-Motor da 60 CV montato sul retrotreno.

Jeep Renegade 4xe Jeep Compass 4xe

Il risultato è una potenza complessiva di 190 o 240 CV, con consumo medio dichiarato di 2 litri ogni 100 km. I dati ufficiali parlano di uno 0-100 km/h in 7" per gli allestimenti S e Trailhawk della Renegade (3 decimi in più, invece, per la più grande Compass).

La Wrangler 4xe sfrutta invece un 2.0 a benzina e un’unità elettrica per un totale di 380 CV e 50 km di autonomia (come per Renegade e Compass) solo in modalità EV. La batteria da 11,4 kWh può essere ricaricata da una colonnina pubblica o con wallbox domestiche di diversa potenza per migliorare le tempistiche di “rifornimento”.

Jeep Wrangler 4xe

Come ci si aspetta da una Jeep, su tutti i modelli è disponibile il sistema Select-Terrain che gestisce assetto e trazione dell’auto a seconda del terreno che si sta percorrendo.

Per maggiori informazioni sulla gamma elettrificata della Casa americana potete visitare la pagina Jeep sul sito ufficiale degli Electric Days Digital 2021.