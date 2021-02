La solidità e l’affidabilità tedesca passano per l’elettrificazione. Negli ultimi anni Opel ha evoluto la propria gamma con nuovi modelli e nuove tecnologie. Le piattaforme e-CMP ed EMP2 hanno permesso di dotare le vetture compatte e medie del marchio con powertrain elettrici o ibridi plug-in.

Nello specifico, l’evoluzione di Opel ha riguardato Corsa, Mokka, Grandland X e la Zafira. I modelli sono stati analizzati nello specifico nel corso degli Electric Days Digital 2021, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile raggiungibile al sito www.electricdays.it.

“Elettroni” per la città e per le famiglie numerose

L’Opel Grandland X è un SUV-Crossover in grado di percorrere fino a 59 km ad emissioni zero ed è disponibile in due versioni. Una ha la trazione anteriore e sviluppa in totale 224 CV, mentre l’altra si affida a due motori elettrici per ottenere la trazione integrale e ben 300 CV. In entrambi i modelli, il propulsore termico è un 1.6 a quattro cilindri.

La Grandland Hybrid4 a quattro ruote motrici è abbinata ad un cambio automatico ad 8 rapporti e ha prestazioni interessanti. La velocità massima è di 235 km/h, mentre lo scatto 0-100 km/h di circa 6 secondi è degno di una sportiva. Da ricordare che, in quanto ibrida plug-in, anche la Grandland X è soggetta ad agevolazioni fiscali e incentivi statali.

Opel Grandland X Hybrid4 Opel Corsa-e

Le full electric Corsa e Mokka sono identificate dalla lettera “e”. Il motore elettrico eroga una potenza di 136 CV e rende i modelli particolarmente briosi. La Mokka raggiunge i 100 km/h in 9,1 secondi, mentre la più leggera Corsa in 8,1 secondi. In entrambi i casi, la velocità massima è limitata a 150 km/h per salvaguardare l’energia del pacco batterie.

La batteria da 50 kWh assicura fino a 324 km per la Mokka-e e 337 km per la Corsa-e e può essere ricaricata in 16 ore. Tuttavia, collegandosi ad una colonnina di ricarica rapida, i tempi si accorciano notevolmente.

Opel Zafira-e

Opel Zafira-e è invece la massima combinazione di abitabilità e tecnologia. Disponibile con tre lunghezze di carrozzeria e con un massimo di 9 posti, il van tedesco è mosso da una batteria con capacità fino a 75 kWh. L’autonomia dichiarata è di 330 km per il modello più corto. Come Corsa e Mokka, anche la batteria della Zafira-e può essere ricaricata all’80% in mezz’ora se ci si collega ad una colonnina pubblica da 100 kW.

Per ulteriori informazioni sui modelli è possibile visitare la pagina Opel del sito ufficiale degli Electric Days Digital 2021.