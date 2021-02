Nel listino della DS 7 Crossback, originale almeno quanto le forme e le finiture del SUV francese, oltre agli allestimenti eleganti e sportivi ci sono diverse possibilità di personalizzazione che la Casa chiama "ispirazioni".

Una novità appena entrata in gamma unisce idealmente i due mondi perché nasce per le versioni sportive Performance Line e aggiunge l'eleganza della pelle per prendere appunto il nome di Performance Line Pelle.

Pelle per i sedili regolabili elettricamente

La nuova personalizzazione che costa 3.000 euro sulla DS 7 Crossback Performance Line e 1.000 euro sulla Performance Line+ consente infatti di sostituire l'Alcantara dei sedili (regolabili elettricamente quelli anteriori) con la pelle in Nero Basalto e cuciture a diamante.

Sulla DS 7 Crossback Performance Line Pelle ritroviamo la pelle pieno fiore sul volante che ha cuciture in rosso e oro, mentre l'Alcantara resta confermata sulla plancia, dove tra l'altro spicca l'orologio B.R.M. R180 e le finiture della consolle in alluminio con lavorazione guilloché.

Le "ali" sul frontale in nero opaco

Da fuori la nuova ispirazione Performance Line Pelle si riconosce, come le altre Performance Line, per la colorazione nera opaca delle "DS Wings", la parte della cornice della calandra che si estende sotto i fari, oltre che del profilo posteriore.

La griglia anteriore è invece in nero lucido sulla DS 7 Crossback Performance Line Pelle, con al centro il logo Performance Line.

Ricordiamo che il SUV compatto francese ha un prezzo base di 37.200 euro, mentre le versioni Performance Line e Performance Line+ hanno un listino che parte rispettivamente da 38.200 e 45.700 euro per i motori a benzina. La gamma comprende anche versioni diesel e ibride plug-in, anche 4x4.