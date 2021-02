Non ha mezzi termini Dacia per definire la Duster nel sito ufficiale: il SUV economico. Una caratteristica che, tra le offerte di febbraio, viene accentuata da una delle promozioni riservate alla Duster: con Simply Dacia, la rata equivale a circa 5 euro al giorno, e si può scegliere se puntare sulla versione a gasolio, o sulla Turbo GPL.

Guardando le offerte nel dettaglio, per una Dacia Duster Essential 4x2 1.5 Blue dCi da 95 CV il prezzo scontato è di 14.000 euro (esclusi IPT e PFU); versando un anticipo di 3.000 euro, si pagano 36 rate da 148,78 euro (TAN 5,25%, TAEG 7,09%), che corrispondono appunto a quasi 5 euro al giorno. Al termine, la maxi rata ammonta a 8.347,50 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Se invece si preferisce la versione 1.0 TCe Essential 100 CV ECO-G, sempre a trazione anteriore, il prezzo di partenza è di 13.750 euro, mentre l’anticipo è pari a 3.400 euro; la rata è appena più alta, di 150,07 euro, con TAEG pari al 7,23%, per terminare con 7.500 euro di rata finale. Per entrambi i modelli, l'offerta comprende Finanziamento protetto e Pack Service, con 3 anni furto e incendio e 1 anno di driver insurance.

Vantaggi

Quando si va in cerca di un SUV economico, peraltro dalla natura off road per impostazione di guida e semplicità generale ma anche spazio interno, la Duster è sempre un veicolo da prendere in considerazione: 5 euro al giorno per tre anni sono una cifra garantita da un prezzo iniziale che non supera i 14.000 euro. Con una rata simile si può scegliere la versione a gasolio o quella a GPL; in più, sono comprese anche alcune assicurazioni.

Svantaggi

Attenzione agli oneri finanziari, e agli eventuali accessori presenti nelle vetture disponibili, oggetto di promozione. La Essential non è l’entry level, ma neppure un alto di gamma: facile, insomma, spendere qualcosa in più rispetto all’esempio. Dacia propone a febbraio anche altre promozioni nel sito ufficiale, da tenere in considerazione.

In sintesi

Modello (esempio) Dacia Duster Essential 4x2 1.5 Blue dCi 95 Promozione Simply Dacia Scadenza 28 febbraio 2021 Listino scontato 14.000 euro Servizi aggiuntivi Finanziamento Protetto, Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e Incendio, 1 anno di Driver Insurance Anticipo 3.000 euro Rate 36 da 148,78 euro TAN 5,25% TAEG 7,09% Maxi rata finale (VFG) 8.347,50 euro Limite chilometrico 45.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Valida presso la rete aderente per vetture disponibili e fino ad esaurimento scorte

Modello (esempio) Dacia Duster Essential 4x2 1.0 TCe 100 ECO-G Promozione Simply Dacia Scadenza 28 febbraio 2021 Listino scontato 13.750 euro Servizi aggiuntivi Finanziamento Protetto, Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e Incendio, 1 anno di Driver Insurance Anticipo 3.400 euro Rate 36 da 150,07 euro TAN 5,25% TAEG 7,23% Maxi rata finale (VFG) 7.500 euro Limite chilometrico 45.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Valida presso la rete aderente per vetture disponibili e fino ad esaurimento scorte