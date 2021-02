Nemmeno il tempo di presentare l'ultima e attesissima 992 GT3 che è tempo di festeggiarne il record sul giro al Nurburgring. Porsche non ha perso tempo e, in piena fase di sviluppo, a novembre 2020 si è cimentata nell'impresa: e, come potete vedere nel video qui sotto, ce l'ha fatta con un tempo incredibile.

Al volante c'è il collaudatore Lars Kern, pilota della Casa che partecipa all'IMSA, il campionato endurance americano, con una Porsche 911 GT3R IMSA del team Pfaff Motorsports.

12 secondi più veloce della precedente GT3

Che l'ultima GT3 sarebbe stata velocissima lo si poteva intuire, ma non si pensava potesse raggiungere un tale livello di prestazioni. Ha percorso i 20,83 km del tracciato in poco meno di sette minuti, 6:59.927 per la precisione, circa 12 secondi in meno della GT3 di precedente generazione e 6 secondi più veloce della più sportiva GT3 RS.

Porsche ha rilasciato sul proprio canale YouTube il video del giro completo ma, per comodità, potete vederlo qui sotto. Certo, la GT3 non è riuscita a battere la GT2 RS, ma ha raggiunto comunque un livello di prestazioni incredibile. L'asticella si alza sempre di più.