Pensare che Skoda sia un marchio limitatamente al Continente europeo è decisamente riduttivo. Nei piani del Gruppo Volkswagen dovrà competere anche nel mercato asiatico, in particolare in India.

Una sfida che nei prossimi mesi si andrà a concretizzare con la presentazione di una serie di nuovi modelli pensati appositamente per questa “regione”. Il primo a debuttare sarà il SUV compatto Kushaq.

Base solida

La nuova vettura della casa ceca nasce sulla piattaforma MQB. Nello specifico si tratta del pianale MQB-A0-IN ingegnerizzato e prodotto in India. Una scelta resa necessaria per limitare il più possibile i costi di produzione, tanto che il 95% dei componenti verrà prodotto in loco.

In India non sono presenti solo fabbriche del marchio ceco, ma è stato istituito pure il Technology Center di Skoda a Pune. Un vantaggio che rende più semplice rispettare le normative vigenti in India in termini di requisti di sicurezza ed emissioni.

Pronta al comando

Il nome di Skoda Kushaq ha un significato ben preciso. Infatti tale parola può voler dire "re" oppure "imperatore". La prima mondiale è già stata annunciata per il prossimo 18 marzo.

Per il momento, i disegni che sono stati rilasciati da Skoda mostrano un SUV di dimensioni compatte, dal design abbastanza marcato. Una vettura che potenzialmente potrebbe essere interessante pure per il nostro mercato. Ciò detto lo stile si ispira alla concept Skoda Vision IN, tanto che a ben guardare le differenze appaiono ridotte ai minimi termini.

La nuova Kushaq rientra nel piano del Gruppo denominato India 2.0, ed è il primo di quattro modelli a marchio Skoda e Volkswagen ad essere prodotto in India.