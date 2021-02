5 / 10

La piccola elettrica unisce uno stile neoclassico a soluzioni tecnologiche molto avveniristiche, come ad esempio le telecamere al posto dei retrovisori e il display del sistema multimediale sdoppiato con aree indipendenti per conducente e passeggero. Anche il comando delle marce è minimalista, con un tasto per la marcia avanti e una levetta per la retromarcia. In più c'è la funzione e-pedal, attivabile con un ulteriore pulsante. E i paddle al volante, per controllare la frenata rigenerativa.