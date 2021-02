Il debutto della Maserati Grecale, il SUV più compatto della Casa del Tridente, è vicino e a darcene conferma sono le nuove foto teaser ufficiali diffuse sui social dai dipendenti Maserati che ritraggono i primi prototipi su strada con la nuova mimetizzazione Maserati.

Il cugino modenese dell'Alfa Romeo Stelvio ricoperto da una pellicola a linee irregolari e volutamente fotografato con l'effetto mosso o sfocato, sfoggia infatti la targa MMXXI che, ci conferma ufficialmente Maserati, sta ad indicare il debutto entro la fine del 2021.

Dal 2021 è la "baby Levante"

La Maserati Grecale ha già iniziato, da poche settimane, la sua storia produttiva nello stabilimento Stellantis di Cassino e viene realizzata sulla piattaforma Giorgio di Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

L'avanzamento dei test su strada, in pista e in fuoristrada per la messa a punto di ogni dettaglio è trstimoniato appunto da queste prime foto teaser che ritraggono la Maserati Grecale in Via Ciro Menotti, sede Maserati, e in altre zone della città emiliana. Il posizionamento sarà un gradino al di sotto della Levante.

Folgore, l'elettrica del 2022

Nel 2022 sarà poi il turno della Maserati Grecale Folgore, la versione elettrica al 100% che avrà impianto di bordo a 800 volt e una piattaforma Giorgio modificata per accogliere una batteria da circa 90 kWh di capacità.