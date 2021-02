Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este cambia di nuovo le date. L'evento, che nel 2020 è stato cancellato a causa del coronavirus, doveva svolgersi dal 28 al 30 maggio, ma l'attuale situazione sanitaria ha costretto gli organizzatori (il Grand Hotel Villa D’Este e BMW Group Classic) a spostare ancora più avanti l'appuntamento. L'edizione 2021 è fissata ad ottobre, da venerdì 1 a Domenica 3.

"Gli sforzi globali per combattere la crisi sono notevoli e si stanno facendo progressi importanti - si legge nella nota - . Tuttavia, la situazione attuale non ci consente ancora di pianificare per maggio 2021 un Concorso che sia all’altezza delle nostre aspettative.

Ci auguriamo che questa nuova data ci permetta di offrire ai nostri ospiti un programma di altissima qualità, come siamo soliti fare per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Ulteriori informazioni, compreso l’accredito stampa, seguiranno in un secondo momento".