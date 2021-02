Le promozioni di febbraio hanno visto come protagoniste le vetture con motore elettrico, come ad esempio le ibride plug-in. Ad esempio, Kia affronta il mercato con la crossover media XCeed, proposta con due diverse tipologie di finanziamento: una con vantaggi fino a 10.100 euro sul listino, l’altra potendo contare su una rateazione a tasso zero.

E sempre con alcuni vantaggi tradizionali del marchio, come i 7 anni di garanzia e i 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe per il sistema Kia UVO Connect.

Con il primo finanziamento Scelta Kia Special, la XCeed 1.6 GDI PHEV High Tech 141 CV DCT ha un listino che da 37.750 euro può scendere a 27.650 euro, grazie al contributo di Casa e concessionarie e ai contributi statali, con permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno tre mesi. L’anticipo è di 7.970 euro, mentre le rate mensili sono 35 di 199 euro (TAN 5,96%, TAEG 7,23%), con maxi rata finale di 18.120 euro.

L’altro finanziamento riguarda il medesimo modello, al solito costo iniziale, che con gli sconti promozionali statali e della Casa, scende a 29.250 euro. Qui l’anticipo è più alto, 9.250 euro, ma le 35 rate mensili sono inferiori, pari a 167,92 euro, per il tasso inferiore (TAN 0%, TAEG 0,99%); la rata finale è di 16.610 euro. Sono applicabili a entrambi i finanziamenti varie tipologie di assicurazioni.

Vantaggi

Entrambe le promozioni sono piuttosto interessanti, anche solo guardando i dati di esempio: da una parte c’è uno sconto iniziale più alto, che abbassa sensibilmente anticipo e rata finale, mentre dall’altra il tasso zero consente di tenere la rata mensile sotto i 170 euro per tre anni.

Svantaggi

Oneri finanziari, applicabilità dell’Ecobonus ed eventuali accessori nelle vetture proposte possono far alzare un po’ i costi; più che altro, a differenza di altre concorrenti, l’anticipo è come minimo quasi di 8.000 euro, senza la possibilità di iniziare a pagare qualche mese dopo.

In sintesi

Modello (esempio) Kia XCeed 1.6 GDI PHEV High Tech 141 CV DCT Promozione Scelta Kia Scadenza 28 febbraio 2021 Listino 37.750 euro Listino scontato 27.650 euro Servizi aggiuntivi Polizze assicurative su richiesta; 7 anni di garanzia, connettività e mappe Anticipo 7.970 euro Rate 35 da 199 euro TAN 5,96% TAEG 7,23% Maxi rata finale (VFG) 18.120 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Con Ecobonus nazionale; prevista permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno tre mesi

Modello (esempio) Kia XCeed 1.6 GDI PHEV High Tech 141 CV DCT Promozione Tasso Zero Scadenza 28 febbraio 2021 Listino 37.750 euro Listino scontato 29.250 euro Servizi aggiuntivi Polizze assicurative su richiesta; 7 anni di garanzia, connettività e mappe Anticipo 9.250 euro Rate 35 da 167,92 euro TAN 0% TAEG 0,99% Maxi rata finale (VFG) 16.610 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Con Ecobonus nazionale; prevista permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno tre mesi