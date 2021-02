Sappiamo da tempo che Ferrari è al lavoro su una nuova versione della 812 Superfast. Finora però la Casa di Maranello non aveva rilasciato alcuna comunicazione ufficiale lasciandoci solamente nel campo delle ipotesi.

La questione sembra essere diversa per i potenziali clienti del nuovo modello, a cui è stato recentemente anticipato l’annuncio della nuova supercar.

La Versione Speciale

Sulla pagina Instagram rosso812 è stato diffuso pubblicamente un video riguardante la nuova 812. Il video è di fatto un messaggio inviato da Ferrari ad una lista ristretta di potenziali nuovi acquirenti di quella che, nel corso della clip stessa, viene definita una Versione Speciale.

Il video è stato girato all’interno dell’ufficio di Enzo Ferrari vicino al circuito di Fiorano. A “consegnare” il messaggio è Enrico Galliera, direttore commerciale e marketing del brand emiliano.

Stando a quanto dichiarato nella clip, possiamo dedurre che il contenuto sia stato inviato il 20 febbraio per celebrare quello che sarebbe stato il compleanno di Enzo Ferrari. Nel corso del video stesso, Galliera dichiara che bisognerà attendere ancora un po’ prima dell’annuncio ufficiale. Tuttavia, per coloro a cui è stato inviato il messaggio è possibile recarsi in concessionaria per richiedere ulteriori informazioni.

L’ultima della sua specie

Non sappiamo se “Versione Speciale” sarà il nome definitivo della nuova 812. Al tempo stesso, non ci sono informazioni ufficiali sulla possibile adozione della sigla GTO. Della nuova supercar di Maranello abbiamo avvistato solo qualche prototipo nero con carrozzeria coupé avvolta da adesivi e camuffature.

Si pensa che quella che verrà annunciata sarà l’ultima Ferrari con motore V12 aspirato. Il Cavallino Rampante è infatti sempre più orientato verso l’elettrificazione della gamma. Per il “canto del cigno” del suo celebre propulsore, Ferrari potrebbe ragionare su una potenza extra di 30-40 CV per superare gli 800 della Superfast.

Nel video si parla di una “svolta” in termini di sviluppo dell’auto, ma non vengono rivelati dettagli più specifici. L’intervento degli ingegneri Ferrari potrebbe aver riguardato la scocca con un maggior utilizzo della fibra di carbonio.

Oltre alla versione coupé, è possibile aspettarsi un’alternativa cabrio in arrivo nei mesi successivi.