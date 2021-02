Sono passati tre anni da quando Porsche ha svelato la Mission E-Cross Turismo al Salone di Ginevra, una versione wagon di quel che sarebbe diventata più avanti la berlina Taycan. Il modello a tetto lungo però si avvicina al debutto, dato che la campagna di foto e video teaser si sta intensificando.

E da poco il marchio ha rilasciato un nuovo video che ritrae un prototipo non troppo camuffato, esposto quanto basta per farci un'idea abbastanza chiara di come sarà.

"Veicolo utilitario trasversale"

Nel video è Stefan Weckbach, capo della linea modelli Taycan, a mettersi al volante di un veicolo di prova quasi pronto alla produzione, e condivide alcuni dettagli preliminari sul primo wagon premium a zero emissioni del mondo ("premium", perché "standard" ne esistono già, fra cui la MG5 EV).

Passare a un diverso stile di carrozzeria per la Taycan ha significato sviluppare una nuova linea del tetto, con apposite barre molto pratiche, come ci si aspetterebbe da una station wagon che si rispetti.

La Taycan Cross Turismo viene descritta da Porsche come "un veicolo utilitario trasversale" e offrirà una modalità CUV per gestire meglio le strade più accidentate. Gli ingegneri hanno anche modificato le sospensioni e aumentato l'altezza da terra, oltre - ovviamente - alla capacità di carico.

Fotogallery: Porsche Taycan Cross Turismo, le nuove foto spia

13 Foto

È interessante notare che Weckbach parla di "maggiore spazio per chi siede dietro", il che fa supporre che il passo si sia allungato, o comunque che la disposizione dei sedili sia stata modificata rispetto alla Taycan berlina. Sta di fatto che la variante outdoor è già in fase pre-produzione e, quindi, la presentazione ufficiale dev'essere dietro l'angolo.

Secondo alcune voci, Audi potrebbe inserire in gamma anche una e-tron GT "Avant" - o comunque station wagon - con tanto di variante RS per riempire il gap. Sembra sia prevista per il 2022 e sia inferiore alla Taycan Cross Turismo. Avrebbe senso per Porsche vendere anche la sua wagon elettrica come una normale Sport Turismo senza modifiche d'ispirazione SUV, ma questo resta da vedere.