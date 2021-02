La 1000 Miglia si conferma per l'edizione 2021, con date fissate fra mercoledì 16 e sabato 19 giugno. La possibilità di rimanere in auto per quasi tutto il tempo, e quindi senza assembramenti, rende questo evento meno suscettibile a cancellazioni a causa del Coronavirus.

Quest'anno però c'è una novità: il tragitto ora si percorre al contrario rispetto alle edizioni passate. Un tributo alle origini di questa gara di velocità, che all'inizio seguiva un giro antiorario.

Il nuovo percorso

La tradizione comunque non viene toccata: si fa da Brescia a Roma e ritorno, e le tappe rimangono le stesse, semplicemente con ordine invertito:

16 giugno : si parte da Brescia diretti verso la costa Tirrenica, con tappa a Viareggio

: si parte da Brescia diretti verso la costa Tirrenica, con tappa a Viareggio 17 giugno : da Viareggio si parte alla volta di Roma

: da Viareggio si parte alla volta di Roma 18 giugno : al via dalla Capitale, si risale verso nord oltre l'appennino, fermandosi a Bologna

: al via dalla Capitale, si risale verso nord oltre l'appennino, fermandosi a Bologna 19 giugno: da capoluogo Emiliano si ritorna a Brescia, chiudendo così l'anello

In più, c'è un tracciato inedito che porterà gli equipaggi per la prima volta sul Passo della Cisa, durante la prima tappa, e i Passi di Futa e Raticosa nella terza giornata di gara.