Domani, mercoledì 24 febbraio 2021, si riaccendono le telecamere di controllo dell'Area C di Milano che erano spente dal 5 novembre 2020 causa crisi pandemica da Coronavirus.

La riattivazione dell'Area C ha però degli orari diversi rispetto alle misure pre Covid, con controlli in vigore dalle 10:00 alle 19:30 e non più per le dodici ore continuative di prima (7:30-19:30).

Meno auto in centro, senza sovraccaricare il trasporto pubblico

La decisione presa dal Comune di Milano è stata dettata dall'aumento delle polveri sottili nell'aria della metropoli lombarda, dovuto anche all'aumento del traffico veicolare che, stando ai numeri riportati da Palazzo Marino, è aumentato del 19% nelle ultime settimane.

La nuova fascia oraria 10:00-19:30 per l'Area C è stata invece scelta per evitare di costringere tantissimi persone a ripiegare sul trasporto pubblico proprio nella fascia 8-9 che viene definita "quella maggiormente sollecitata e a rischio di saturazione".

"L’attenzione per la salute ci chiede di diminuire le emissioni inquinanti"

Nell'annunciare l'iniziativa, l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, ha detto: