La Peugeot 208 elettrica si arruola nella Guardia di Finanza. Oggi il primo esemplare di una flotta di e-208 allestite con livrea d'ordinanza e dotazioni specifiche è stata consegnato a Roma presso il Comando Generale della Guardia di Finanza.

A questa prima auto in divisa (fornita in comodato gratuito) ne seguiranno altre 30 con formula di noleggio a lungo termine e tutte verranno impiegate nelle operazioni quotidiane dei finanzieri.

"Stellantis ha un'anima italiana importante, essendo controllata da Exor, ed è bello vedere che nella gamma Peugeot ha un ruolo così importante contribuendo all’elettrificazione dei mezzi delle forze dell’ordine italiane", ha detto Gaetano Thorel, numero uno del gruppo PSA in Italia.

Cosa cambia rispetto alla 208 elettrica tradizionale

La Peugeot e-208 messa a punto per la Guardia di Finanza si riconosce chiaramente per la divisa, ma a distinguerla sono anche i lampeggianti e i micro LED integrati nella carrozzeria.

Dentro ci sono accessori ad hoc per gli agenti. Ad esempio, nella cappelliera posteriore c'è uno scrittoio in plastica con una luce che facilita la scrittura di notte, mentre davanti ai sedili anteriori c'è uno slot creato appositamente per ospitare il tablet con cui gli agenti comunicano con la sala operativa. Per gestire i sistemi acustici e luminosi, inoltre, c'è un'apposita pulsantiera.

Questo allestimento speciale è stato realizzato da Focaccia Group, un'azienda che opera nel settore da oltre 60 anni.

Come va in elettrico

La versione a emissioni zero della piccola del Leone ha un motore elettrico da 100 kW (136 CV) e 260 Nm di coppia, con 340 km di autonomia. Noi l'abbiamo provata e in questo articolo vi raccontiamo come va con questo motore sincrono a magneti permanenti che la fa scattare da ferma a 100 km/h in 8,1 secondi, toccando una velocità massima, autolimitata, di 150 km/h.

Peugeot, lo ricordiamo, è stata tra le prime case europee ad introdurre nella propria gamma delle versioni elettrificate. La 3008 Hybrid4 ha debuttato nel 2011 e in questo video vi raccontiamo tutto sulle Peugeot elettrificate.