In molti saprete che Jeep usa il nome "Cherokee" da oltre 45 anni. Tuttavia, è dal 2013 che la casa americana affronta crescenti pressioni per abbandonare il nome. Perché? Perché il nome "Cherokee" è originariamente quello del popolo nativo americano del Nord America che abitava nelle terre orientali e sud-orientali degli attuali Stati Uniti (territori che negli anni 1838-39 dovettero abbandonare per spostarsi forzatamente nell'altopiano d'Ozark).

Chuck Hoskin Jr., Capo principale della nazione Cherokee ai nostri giorni, ha detto in un'intervista a Car and Driver: "Sono sicuro dei buoni presupposti, ma non ci onora il fatto che il nostro nome sia incollato sulla fiancata di un’auto".

La risposta di Jeep agli indiani d'America

Negli ultimi otto anni (ovvero da quando il nome Cherokee è tornato nella gamma Jeep), la Cherokee Nation non ha mai detto esplicitamente che Jeep dovrebbe cambiare nome all'auto. Tuttavia con il lancio dell'ultimo Grand Cherokee le cose negli Stati Uniti stanno cambiando.

"Il modo migliore per onorarci è conoscere il nostro governo sovrano, il nostro ruolo in questo Paese, la nostra storia, cultura e lingua e avere un dialogo significativo con le tribù riconosciute a livello federale sull'adeguatezza culturale", ha spiegato Hoskin.

Jeep, da parte sua, ha replicato che i nomi sulle sue auto hanno proprio l'obiettivo di onorare e celebrare le tribù dei nativi americani e ha osservato che il marchio è impegnato in un dialogo rispettoso e aperto che va avanti da molto tempo.

Una battaglia che non riguarda solo l'auto

La questione, molto delicata, non riguarda solo l'auto. Di recente, per esempio, la formazione di baseball della MLB ha cambiato nome. Dopo 105 anni la squadra di Cleveland di MLB non usa più l'appellativo di "Indians" perché ritenuto offensivo per i nativi americani.

Anche il Washington Football Team prima si chiamava "Washington Redskins (pelle rossa)", ma ha cambiato nome per lo stesso motivo. E' legittimo pensare, quindi, che anche l'appellativo "Cherokee" sia destinato a scomparire dalla gamma Jeep, prima o poi.