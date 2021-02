Come sappiamo Renault sta lavorando intensamente all'elettrificazione della gamma. Da poco è stato presentato il prototipo R5 a zero emissioni e sono in arrivo altre 14 novità come detta il piano “Renaulution”.

Tra questi debutti c'è anche quello della nuova Renault Kadjar. Il muletto del crossover di ultima generazione è stato pizzicato durante alcuni test nel Nord Europa. Ed eccolo nelle nostre foto spia.

Il legame con la nuova Qashqai

Anche la Kadjar di seconda generazione sarà strettamente imparentata con la nuova Nissan Qashqai, con cui condividerà la piattaforma CMF-C. Le foto spia mostrano delle forme decisamente diverse da quelle dell'attuale Kadjar.

Prima di tutto, la fiancata sembra più massiccia e con una linea di cintura più alta del modello attuale. Gli specchietti retrovisori sono montati alla base del montante esattamente come nella Qashqai per ridurre il rumore del vento in autostrada.

Nuova Renault Kadjar, foto spia Nuova Nissan Qashqai

Nella parte posteriore si nota invece il lunotto più inclinato e la forma diversa del portellone. La Kadjar attuale prevede la targa nella zona inferiore, mentre nel prototipo sembra installata in una più classica posizione centrale.

Nuovo anche il frontale che mostra dei fari completamente ridisegnati. La forma ricorda quella già vista sul prototipo Megane eVision del 2020.

Un futuro ibrido o elettrico

La piattaforma CMF-C è progettata per ospitare delle motorizzazioni ibride o elettriche. Sarà quindi interessante capire se Renault (proprio come Nissan) abbandonerà a meno il diesel per concentrarsi solo su varianti a benzina o elettrificate. A spingere verso un’elettrificazione della gamma sono anche le sempre più stringenti normative europee sulle emissioni.

Infine, per compensare l’aumento di peso dovuto alle maggiori dimensioni dell’auto, la Kadjar potrebbe utilizzare più componenti in alluminio per la carrozzeria. Ad esempio, nella nuova Qashqai paraurti anteriore, cofano e portiere sono realizzate di questo materiale più leggero.

L’annuncio della nuova Kadjar è atteso per la fine del 2021 (qui tutte le novità di quest'anno). Potremmo trovarla in concessionaria proprio per la fine dell’anno o nei primi mesi del 2022.