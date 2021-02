Tiger Woods, golfista professionista americano, è stato vittima di un brutto incidente: era da solo a bordo di una Genesis GV80 quando (per circostanze ancora da chiarire) è uscito di strada. Si trovava vicino a Rancho Palos Verdes, non lontano da Los Angeles, nel Sud della California.

Secondo quanto riportato dai media americani, il golfista era cosciente all'arrivo dei soccorsi, benché ferito gravemente alle gambe: indossava la cintura di sicurezza e gli airbag hanno fatto la differenza tra la vita e la mostre, tant'è che non sembrano esserci lesioni alla schiena o ad organi vitali.

Molto oltre il guardrail

I soccorsi hanno dovuto far leva sul parabrezza con le ganasce per estrarre Woods dall'auto, che è stato portato subito all'ospedale Harbor-UCLA Medical Center (a West Carson, vicino Los Angeles) per essere ricoverato. Genesis, casa madre del veicolo coinvolto nell'incidente, ha detto a riguardo:

"Tutta Genesis è rattristata nell'apprendere che Tiger Woods abbia avuto un incidente in una GV80. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Tiger e la sua famiglia in questo momento."

La GV80 in questione potrebbe essere stata una vettura di cortesia, offerta da Genesis stessa, in quanto di recente la Casa ha collaborato con il PGA Tour per il Genesis Invitational 2021 - dal 18 al 21 febbraio vicino a Los Angeles - dove Woods ha fatto da "padrone di casa".

L'incidente è avvenuto su Hawthorne Boulevard, in un tratto in discesa con una curva che vede una frequenza di incidenti più alta del normale. Secondo lo sceriffo della contea, ancora non è possibile sapere quanto veloce stesse andando Woods - l'indagine potrebbe richiedere giorni o settimane - ma l'auto si è fermata a "diverse decine di metri oltre il guardrail".

Fortunatamente, l'essere cosciente durante i soccorsi e l'assenza di lesioni ad organi vitali fa ben sperare, forse un'altra vita salvata dai sistemi di sicurezza quali cinture e airbag. I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Tiger Woods.