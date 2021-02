La quarta generazione di Skoda Fabia è ormai pronta al debutto, con forme modificate sia dentro che fuori, che la rendono più spaziosa rispetto alla precedente e che potete intuire dalle nuove foto ufficiali del prototipo camuffato. Gli interni sono stati aggiornati nel profondo, anche nella dotazione tecnologica di bordo, ma saranno svelati a breve.

Novità anche nella gamma motori, con cinque propulsori a benzina aggiornati, che promettono più efficienza grazie anche a un'aerodinamica migliore. In più, si aggiungono nuovi sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e ora si arriva fino a nove airbag nell'abitacolo.

Più grande e spaziosa

È la prima Fabia a basarsi sulla piattaforma MQB-A0, che ha obbligato ad aumentare le dimensioni dell'auto, ma la cosa interessante è che il peso è rimasto sostanzialmente lo stesso.

Cambia il disegno dei fari, che però mantengono una struttura cristallina "tradizionale" nel corso stilistico Skoda. Le luci anteriori a LED sono di serie anche per l'allestimento base, che possono comunque diventare Full LED come optional.

Lunghezza 4.107 mm Larghezza 1.780 mm Altezza 1.460 mm Passo 2.564 mm Carreggiata anteriore 1.525 mm Carreggiata posteriore 1.509 mm Bagagliaio (standard) 380 litri Bagagliaio (sedili ribaltati) 1.190 litri

L'abitacolo si è rinnovato nel look, e lo spazio è stato ottimizzato per renderlo sfruttabile anche con le dimensioni compatte dell'auto. La console centrale e lo schermo aiutano ad "allargare" visivamente la plancia, mentre davanti al conducente c'è - per la prima volta nella gamma Fabia - un virtual cockpit digitale.

Cinque motori e più efficienza

I propulsori a benzina della gamma Fabia di quarta generazione sono di vario tipo: due MPI e tre TSI, da un litro e tre cilindri a 1,5 litri e quattro cilindri, per potenze da 65 a 150 CV.

Alla base c'è il motore 1.0 MPI EVO a tre cilindri in due declinazioni, da 65 CV e da 80 CV, sempre associato al cambio manuale a 5 marce. Lo stesso cambio è abbinato al primo dei motori 1.0 TSI EVO, con 95 CV, mentre si passa al 6 marce manuale o al DSG a 7 marce per la versione da 110 CV. Infine, il più potente 1.5 TSI EVO da 150 CV e 250 Nm di coppia, è sempre abbinato al DSG.

L'efficienza è garantita anche da un'aerodinamica migliorata e a componenti specifiche: ad esempio, la presa d'aria davanti al radiatore può chiudersi, risparmiando 0,2 litri/100 km quando si viaggia a 120 km/h, oppure lo spoiler posteriore che riduce i vortici di coda, acerrimi nemici dei consumi perché - in parole povere - "risucchiano" l'auto all'indietro.

Nuova Skoda Fabia, i motori

Modello Potenza Coppia Cambio Skoda Fabia 1.0 MPI EVO 65 CV 95 Nm Manuale 5 marce Skoda Fabia 1.0 MPI EVO 80 CV 95 Nm Manuale 5 marce Skoda Fabia 1.0 TSI EVO 95 CV 175 Nm Manuale 5 marce Skoda Fabia 1.0 TSI EVO 110 CV 200 Nm Manaule 6 marce/DSG 7 marce Skoda Fabia 1.5 TSI EVO 150 CV 250 Nm DSG 7 marce

Sicurezza attiva e passiva

La Fabia ora gode di pacchetti di assistenza alla guida, come il Travel Assist, e al parcheggio, come il Park Assist, insieme a sistemi di sicurezza passiva che arrivano a contare fino a nove airbag nell'abitacolo.

Il Travel Assist può, dice la nota, aiutare il conducente nella guida "longitudinale e laterale": vale a dire, che è in grado di mantenere la corsia di percorrenza, evidenziare i punti ciechi posteriori, mantenere la distanza da chi precede ed eventualmente frenare in caso di emergenza. Il tutto, fino a un massimo di 210 km/h.

Novità "Simply Clever"

Lo slogan del marchio è "Simply Clever", e con la nuova Fabia dovrebbero arrivare 13 nuove feature che aumentano la sfruttabilità dell'auto. Ecco la lista completa: