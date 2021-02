Chi ha detto che "calcio" e "auto" non possano andare d'accordo? A Wolfsburg sicuramente non la pensano così, visto che hanno sviluppato una app per rimanere sempre aggiornati sulla propria squadra, anche in macchina.

Si chiama “We Score” ed è stata messa a punto per i modelli Volkswagen Golf. E' disponibile gratuitamente sullo store Volkswagen ed è destinata sia al sistema d'infotainment Discover Media che a quello Discover Pro.

Pensata per gli appassionati del pallone

La app “We Score” consente di avere una panoramica completa sui due campionati principali di ogni nazione (in Germania vale sino alla Liga 3, la nostra serie C).

Ovviamente le news calcistiche riguardano pure l'Europa League e la Champions League; oltre i Campionati Europei, che si disputeranno quest'estate dopo il rinvio dello scorso anno. Ricordiamo che Volkswagen sarà partner per la mobilità dei tornei riservati alle nazionali per la UEFA.

Sempre aggiornati

Una volta scaricata la app su Volkswagen Golf, è sufficiente impostare la propria squadra preferita. Si possono scegliere sino a tre club e una nazionale come favoriti. Se durante le partite vi doveste trovare al volante, è disponibile un live ticker (una sorta di notiziario in tempo reale), che manderà continui aggiornamenti relativamente ai risultati.

Secondo quanto dichiarato da Volkswagen, le notifiche push saranno visualizzabili in modo tale da non creare alcuna distrazione al conducente. Meglio però affidarsi alla funzione “text-to-speech”, che consente all'auto di “leggere” tali informazioni, così che chi guida debba soltanto ascoltarle.