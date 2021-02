Donazioni in beneficienza "particolari" per Porsche, perché parte tutto direttamente dai dipendenti. Il marchio di Stoccarda ha lanciato un'iniziativa con cui i 200 dipendenti delle varie filiali italiane possono donare in beneficienza il corrispettivo di una o più ore di lavoro ogni mese.

La formula, chiamata "Payroll Giving", nasce all'interno del programma "Pioneering Award", sempre iniziativa di Porsche Italia, che dal 2013 premia le idee più brillanti a sostegno del business o volte a migliorare l'ambiente di lavoro.

Donazioni volontarie

L'adesione alla formula delle donazioni in busta paga è volontaria e aperta a tutti i lavoratori della filiale e delle società collegate, da Porsche Financial Service Italia ai centri Porsche di Padova e Milano, per un totale di 200 dipendenti.

Chi aderisce può decidere sia quante "ore di lavoro" donare, sia quale progetto sostenere fra quelli promossi dalle associazioni del Comitato Unora Onlus:

ActionAid

Fondazione Umberto Veronesi

Fondazione ABIO

Fondazione Mission Bambini

Fondazione Operation Smile

AISLA

ENPA

Centro La Tenda

Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia, ha detto a riguardo:

“Il ‘Pioneering Award’ è nato con l’obiettivo di spronare le nostre persone a realizzare idee concrete per migliorare il nostro business o l’ambiente di lavoro, all’interno di un contenitore che favorisca il più possibile la libertà di pensiero e la proattività, abbattendo quelle barriere che solitamente si hanno quando l’idea c’è ma si ha timore di proporla al proprio responsabile. L’edizione di quest’anno aveva come tema la ripartenza dopo la fase pandemica acuta e i progetti che i team di lavoro ci hanno proposto sono stati moltissimi, per l'esattezza 14, e tutti davvero stupefacenti. Personalmente non conoscevo la formula del “Payroll Giving”. È sempre bello imparare cose nuove, soprattutto quando l’insegnamento arriva dall’entusiasmo di persone che vogliono essere esse stesse motore del cambiamento dell’azienda in cui lavorano”.

Durante la fase più acuta della pandemia da Coronavirus, Porsche Italia aveva già lanciato altre iniziative di sostegno, donando prima 155.000 euro alla Protezione Civile per l'acquisto di materiale sanitario, e poi 1,3 milioni di euro alla Caritas (che, fra l'altro, hanno fornito materiale tecnologico quali tablet e computer a 5.000 ragazzi per accedere alla didattica a distanza).