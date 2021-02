Dopo una seconda edizione diventata Digital nel 2020, il Motor Valley Fest è pronto per "riaccendere i motori". La terza edizione del festival della "Terra dei Motori dell'Emilia Romagna" è fissato da giovedì 1 a domenica 4 luglio 2021.

La manifestazione a cielo aperto di quest'anno porta con sé una novità, che unisce le due edizioni passate: si tratta di un evento "ibrido", diviso tra attività fisiche - fra cui in pista - e altre in formato digitale.

Un mix di auto, circuiti e "incontri"

L'evento ha sempre il punto di forza nell'occasione di vedere da vicino supercar - e "supermoto" - fra le più esotiche ed interessanti del Made in Italy e, in particolare, del made in Motor Valley, con marchi come Dallara, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani per le auto, e Ducati per le due ruote.

E per la prima volta, scendono "in pista" anche tutti gli autodromi regionali, palcoscenici di una serie di eventi adrenalinici dedicati:

Il "Riccardo Paletti" di Varano

L'Autodromo di Modena

L'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari"

Il "Misano World Circuit Marco Simoncelli"

Il Motor Valley Fest 2021, infatti, ha come punto centrale una campagna di "promozione" del territorio italiano e dei suoi prodotti nel settore automotive, grazie ad accordi anche con i piani alti del governo, come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Ice Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (insieme alla Regione Emilia Romagna direttamente e l'Apt Servizi della regione).

L'apertura del Motor Valley Fest Digital 2020

E a far da cornice al Motor Valley Fest ci sarà la città di Modena, ufficialmente Patrimonio dell'UNESCO, che sarà la "casa" delle esposizioni, degli eventi pop e degli incontri tematici per il pubblico. E come nell'edizione 2020 Digital, non mancheranno i "talk" e il format "Innovation & Talents", area networking dedicata alle startup e al mondo universitario che si affaccia al mondo del lavoro nel settore automotive.

Appuntamento, quindi, a giovedì 1 luglio. E nel frattempo, qui sotto vi lasciamo una serie di scatti per ripercorrere l'edizione Digital del 2020.