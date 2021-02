Per oltre cinquant'anni, Mattel ha creato auto giocattolo che piacciono tanto ai piccoli quanto ai grandi, col nome di Hot Wheels. Parte integrante dell'infazia di moltissimi bambini, si poteva giocare solo col modellino o, volendo, correndo sulle piste, per tradizione in plastica arancione.

Adesso, il produttore di giocattoli ha collaborato con la software house italiana Mileston, per portare su console il videogioco Hot Wheels Unleashed. Di questo nuovo titolo di corse arcade, che sarà multipiattaforma, possiamo farci un'idea con il trailer qui sotto.

Stunt adrenalinici all'ordine del giorno

Hot Wheels Unleashed sarà caratterizzato da un format multiplayer - anche in locale a schermo condiviso - mentre si corre su piste estreme (e, ovviamente, molto spesso arancioni come da tradizione). E a rendere più adrenalinico il gameplay, ci pensano speciali feature che riprendono quanto facevamo tutti giocando con i modellini: il "Turboboost", le derapate infinite, i salti assurdi e molto altro.

Oltre al gameplay caratteristico ci saranno numerose skin, vari set di piste e auto Hot Wheels fra le più rare mai create, che saranno disponibili nel gioco. In più, ci sarà l'editor dei tracciati, e i giocatori potranno condividere le proprie creazioni con la community online.

Andrew Chan, Responsabile dei videogiochi di Mattel, ha detto a riguardo:

"La competenza di Milestone nello sviluppo di videogiochi di corse ci ha permesso di trasformare il marchio Hot Wheels in un'avvincente esperienza di gioco, sia per console che per PC."

Non è la prima volta che Hot Wheels appare in un videogioco: Mattel ha prestato il proprio brand e le sue auto supercolorate in diverse occasioni, la più recente delle quali è in Forza Horizon 3 - esclusiva Xbox - con il pacchetto Hot Wheels.

Fotogallery: Forza Horizon 3, il pacchetto Hot Wheels

10 Foto

La data di lancio di Hot Wheels Unleashed è fissata al 30 settembre 2021, e sarà un titolo Cross-Gen, ovvero disponibile sia per la generazione di console attuale che per la next-gen: PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, oltre a Nintendo Switch e PC Windows. Per chi volesse, il gioco è già pre-ordinabile nella pagina specifica del sito ufficiale HotWheelsUnleashed.com/Pre-Order.