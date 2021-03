L'annuncio è ufficiale: Volvo produrrà solamente auto elettriche a partire dal 2030. La Casa svedese di proprietà del gruppo cinese Geely ha anche anticipato che entro dieci anni taglierà il numero delle concessionarie per puntare esclusivamente sulla vendita online.

Addio quindi alle auto con motore a benzina, diesel e ibride marchiate Volvo, ma anche alla rete di concessionarie come la conosciamo oggi. Gli showroom Volvo saranno sempre meno dei saloni di vendita e sempre più dei punti di riferimento per il cliente nei servizi di assistenza, esposizione e consegna delle vetture.

Tra l'altro una nuova Volvo elettrica sarà presentata proprio questo pomeriggio e qui sotto potete vedere la diretta streaming della presentazione del nuovo modello.

"Gamma semplificata, prezzi trasparenti"

Sul sito ufficiale volvocars.com dal 2030 sarà possibile acquistare solamente auto elettriche, una nuova famiglia di modelli che arriveranno nei prossimi anni e che saranno caratterizzati da una politica di "semplificazione dell'offerta, prezzi definiti e trasparenti".

Tutti i servizi alla clientela saranno sotto l'ombrello del programma Care by Volvo e l'intera offerta dovrà seguire i tre principi base "elettrico, online e crescita" definiti da Lex Kerssemakers, responsabile commerciale Volvo che ha detto:

"Vogliamo offrire ai nostri clienti la tranquillità e la facilità di avere una Volvo, eliminando la complessità dell'acquisto e della guida. La semplificazione e la comodità sono le parole chiave di tutto ciò che facciamo".

Volvo come Jaguar

La strategia a lungo termine di Volvo è quella di diventare leader nel segmento delle auto elettriche, progettando auto a batteria "che guardano avanti", ma in questo la Casa svedese non sarà sola, dato che anche Jaguar ha deciso di passare totalmente all'elettrico entro il 2030.

Il cruciale passaggio dai canali di vendita tradizionali a quelli esclusivamente online, già sperimentati da Geely con Polestar e Lynk & Co, prevede anche una serie di novità dal punto di vista dei servizi offerti al cliente Volvo.

Auto elettrica, tutto compreso

Assieme all'auto saranno offerti diversi pacchetti di servizi inclusivi di manutenzione, garanzia, assistenza stradale, assicurazione e installazione di wallbox per la ricarica domestica.

Un po' come accade già sullo store online di Tesla, anche per le prossime Volvo elettriche sarà possibile scegliere in un'ampia raccolta di auto già pre configurate e in consegna rapida, con in più la possibilità di fare ordini personalizzati ex novo. Anche la gamma di versioni e opzioni sarà semplificata per facilitare l'acquisto.