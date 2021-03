La nuova Jeep Grand Cherokee sarà disponibile in due varianti da 5 e 7 posti. La Grand Cherokee L è stata già presentata lo scorso gennaio, mentre per la versione “più corta” ci sarà da attendere ancora un po’.

L’impressione però è che Jeep voglia distinguere i due modelli anche a livello estetico. È quello che ci fanno capire le prime foto spia che mostrano delle linee della carrozzeria leggermente diverse.

Si fa riconoscere

Chiaramente lo stile è abbastanza simile alla versione “L”, ma la Grand Cherokee 5 posti avrà comunque un suo look specifico. Anche se il prototipo è pieno di mimetizzazioni, è già evidente il disegno diverso della parte anteriore. Rispetto alla 7 posti, la versione corta ha delle forme più smussate, mentre la griglia a sette feritoie sembra più stretta e larga.

Se ci spostiamo nella fiancata notiamo un montante D completamente diverso e più inclinato. Il cambiamento potrebbe essere dovuto anche alle dimensioni più ridotte della carrozzeria. La Grand Cherokee “maxi” è lunga ben 5,20 m, mentre la “sorella minore” sarà di 4,82 m. Lo stile dei passaruota e della zona posteriore, invece, sembra lo stesso.

Non cambiano le motorizzazioni

Gli aggiornamenti non dovrebbero riguardare gli interni e le motorizzazioni. Al momento, Jeep ha presentato solo le versioni benzina 3.6 V6 e 5.7 V8, ma per l’arrivo in Europa potrebbe optare per propulsori più piccoli o alternative a gasolio. È attesa una versione ibrida plug-in 4xe (la stessa tecnologia montata su Renegade, Compass e Wrangler), ma sappiamo che non sarà disponibile al momento del debutto sul mercato.

In linea di massima, non dovrebbero cambiare nemmeno le prestazioni nel fuoristrada e la dotazione per affrontare al meglio l’off-road.

La Grand Cherokee a 5 posti dovrebbe avere un prezzo di listino più basso della versione L e sarà presentata nei prossimi mesi.