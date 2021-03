IG Metall. Letto così, specie ai tempi di Sanremo, pare un complesso rock. Di quelli duri e puri. In realtà si tratta del sindacato tedesco dei metalmeccanici, una delle organizzazioni più potenti e incisive del mondo.

E IG Metall per suonarle le suona eccome, visto che è di queste ore la notizia di un primo sciopero di “avvertimento” alle controparti. Che in Germania, si sa, sono soprattutto le Case automobilistiche, le aziende e le rappresentanze della filiera a quattro ruote.

La notizia, quindi, non è di poco conto per un settore, quello automotive, che stenta a riprendersi e a rilanciarsi perché subisce ancora gli effetti catastrofici del Coronavirus e, lato produzione, sconta in queste ultime settimane la carenza sul mercato di chip e di componenti elettronici in genere.

In 80 mila sul piede di guerra (per ora)

L’organizzazione sindacale tedesca, la più grande d’Europa con quasi 2,3 milioni di lavoratori rappresentati (anche nel settore tessile, del legno e della plastica), rivendica la garanzia di “occupazione, futuro e reddito” nella nuova piattaforma 2021.

E lo sta iniziando a fare con uno sciopero di “avvertimento” (parola nuova per quelli più anzianotti, abituati a scioperi “selvaggi”, “a singhiozzo” o “a macchia di leopardo”) che dalla mezzanotte ha coinvolto, come si legge sul sito di IG Metall, oltre 80.000 lavoratori.

Proteste, in forma anche singolare, ci sono state negli stabilimenti BMW, Porsche, ZF e Siemens, mentre le astensioni vere e proprie dal lavoro hanno riguardato le fabbriche Mercedes di Brema, Airbus di Amburgo, Bosch Rexroth di Lohr ed Elchingen e Continental di Rheinböllen.

Quattro giorni per quattro ruote

Il confronto appare aspro. IG Metall chiede quest'anno aumenti salariali del 4% e vuole compensare la perdita di reddito con la riduzione dell'orario di lavoro, per esempio sotto forma di una settimana di quattro giorni lavorativi, in un contesto di crisi che rende difficili le trattative con i datori di lavoro.

Il sindacato ritiene che le controparti nelle ultime settimane non abbiano fatto altro che utilizzare la pandemia da Covid-19 per difendere i propri interessi. La federazione dei datori di lavoro della metallurgia, Gesamtmetall, ha promesso aumenti salariali, ma solo dal 2022 e vuole esenzioni per le aziende più colpite dalla crisi.

Sistema dualistico in Germania

L’importanza delle rivendicazioni sindacali in Germania è determinata dal particolare modello gestionale, il cosiddetto sistema dualistico, che vede la compartecipazione dei lavoratori all’amministrazione dell’azienda (principio di co-determinazione).

Tutte le società commerciali tedesche (comprese le squadre di calcio) prevedono, accanto al consiglio di gestione, un consiglio di sorveglianza nel quale siede una nutrita rappresentanza dei lavoratori e che ha il compito di definire gli indirizzi strategici.

Il supervisory board della Volkswagen, per esempio, è composto da 20 membri, dieci dei quali sono lavoratori (sette eletti tra i dipendenti del gruppo Vw e tre in rappresentanza generale del sindacato).