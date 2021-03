Da una lista iniziale di 24 contendenti, una giuria composta da 93 giornalisti professionisti del settore ha selezionato la Top 10 delle finaliste per il premio "generale" World Car of the Year 2021. Da questo elenco saranno scelte le tre finaliste, annunciate il prossimo 30 marzo, mentre il 20 aprile conosceremo le vincitrici, assolute e di categoria.

Al contempo, sono già segnate anche le Top 5 delle finaliste candidate nelle categorie più specifiche, vale a dire la World Urban Car per le auto compatte, la World Luxury Car per le auto di lusso e la World Performance Car per le auto ad alte prestazioni. Senza dimenticare la World Car Design of the Year, per i modelli con il design più interessante.

Le finaliste per categoria

Di seguito la lista di Top 5 e Top 10 per ciascuna categoria.

World Car of the Year

World Urban Car

World Luxury Car

World Performance Car

World Car Design of the Year

Da 17 edizioni

Giunto alla 17° edizione, il concorso World Car of the Year è un premio mondiale - e non europeo, come il Car of the Year che ha vinto la Toyota Yaris quest'anno - riservato alle auto vendute in almeno 5 nazioni (o, in alternativa, in 2 continenti) prima del 1 gennaio dell’anno in cui viene assegnato il premio.

La prima edizione del 2005 aveva solo un concorso unico, quello generale del World Car of the Year, e fu l'Audi A6 a vincere. Nell'edizione 2020, invece, la vincitrice è stata la Kia Telluride dal design americaneggiante.