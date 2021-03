Se pensiamo che ognuno di noi passa certamente più tempo alla guida della propria auto di quanto ne trascorra osservandola da fuori, la prima preoccupazione dovrebbe essere quella di accessoriare bene l’abitacolo. Invece, quando si tratta di personalizzazione, la prima cosa che viene in mente a molti clienti riguarda l’esterno, e i Costruttori lo sanno bene!

Quasi tutte le Case infatti propongono - per ogni segmento - almeno un pacchetto di personalizzazione estetica che comprende finiture specifiche, elementi a contrasto o addirittura livree bicolore, a volte ottenute rivestendo il tetto con pellicole e coordinando cerchi, specchietti, cornici e modanature. Effetto garantito, ma con qualche accortezza.

Sfogatevi pure, ma solo se l'auto è "tutta per voi"

Se personalizzare l’auto è un piacere, un motivo di gratificazione, resta comunque sempre consigliabile ragionare un attimo prima di scegliere la soluzione che fa per noi. Pensando all’utilizzo, al ricovero e sì, anche alla eventuale rivendibilità. Se pensiamo che l’auto rimarrà con noi per sempre, fino alla rottamazione, allora non dovremmo preoccuparci che possa piacere anche qualcun altro, ma se immaginiamo di poterla rivendere, sarà meglio valutare combinazioni non troppo "particolari".

Sul mercato dell'usato infatti tendono ad essere più apprezzate le colorazioni classiche, come nero, grigio, blu o bianco, che sono più "neutre", mentre un pack dal contrasto particolare può far fatica a trovare un estimatore interessato all'acquisto della nostra auto di seconda mano.

Se il pacchetto si limita a dettagli e inserti, c'è sempre la possibilità di rimuoverlo o sostituirlo acquistando un diverso kit presso l'officina ricambi, cosa che vale anche nel caso in cui doveste "stufarvi" o pentirvi della scelta e voler rinfrescare l'auto. Come accadeva con le prime due generazioni della Smart, i cui pannelli esterni di carrozzeria in materiale plastico colorato potevano essere smontati e sostituiti acquistando un nuovo "body kit".

Come proteggerla

Anche il ricovero ha la sua importanza perché sole e intemperie possono danneggiare e deteriorare alcuni materiali plastici rapidamente, con il rischio di dare anzitempo all'auto decorata con cura un aspetto logoro e trasandato. Per chi lascia l’auto parcheggiata a lungo in strada, le decorazioni applicate sulla carrozzeria, come alcuni tipi di stripes, rischiano di rovinarsi velocemente. Se non c'è modo di tenerla al riparo o coprirla, è meglio limitarsi all'indispensabile.

Cosa offre il mercato

Le proposte delle case, come accennato, sono numerosissime, anche se la più scenografica ossia la livrea bicolore con tetto a contrasto, oggi fa parte in moltissimi casi dell'offerta di base, ovvero compresa come dotazione "di serie" degli allestimenti superiori. Ecco invece qualche esempio di proposte opzionali, scelte in una panoramica davvero immensa su cui alcuni costruttori (come Mini, che offre addirittura inserti personalizzabili realizzati con stampa 3d) hanno costruito parte della loro fama.

Modello Pack Dettagli Prezzi Citroen C3 Pack Color Bianco, Smeraldo, Rosso Profilo Airbump laterali e cornice fendinebbia 100 euro Citroen C4 ed ë-C4 Pack Color Black, Blue, Sand e Red Profilo prese d'aria anteriori e Airbump laterali (+vettri oscurati e finestrini cromati) da 100 a 250 euro Mini 3-5p e Cabrio Pack esterni Cornice griglia inferiore, fari ant. e post., maniglie, Side Scuttle, tappo serbatoio, loghi scarichi high-gloss Piano Black. 350 euro Mini 3-5p Tetto Multitone Verniciatura a gradazione di colore 750 euro Mini 3-5p e Cabrio Cerchi 16"-17"-18"colorati neri o bicolore, vari design da 1.000 a 1.650 euro Nissan Juke Vernice 2-Tone Tetto a contrasto con calotte specchietti e Antenna Shark in tinta - varie combinazioni da 600 a 1.300 euro Porsche Taycan Cerchi verniciati A scelta in colore carrozzeria/nero lucido/oro satinato 1.220 euro Volkswagen T-Cross Desuign Pack Black, Orange, Turquoyse, Cerchi da 17" colorati, specchietti coorodinati, vetri posteriori oscurati finiture interne 840 euro Volvo XC40 Ice White Tetto e specchietti in color bianco ghiaccio, cerchi da 19" bianchi e neri 900 euro Volvo XC40 Styling Skid plate anteriore e posteriore e listelli sottoporta 2.260 euro

Il wrapping

Consiste nel ricoprire parti di carrozzeria con particolari pellicole adesive. Si tratta di una soluzione a cui, a volte, ricorrono anche le Case stesse per ottenere motivi bicolori senza dover applicare una doppia verniciatura. I costi variano infatti da poche centinaia di euro, 200 o 300 per interventi più semplici o parziali, fino anche a 2-3.000 per grafiche complete e complesse.

Questi rivestimenti sono solitamente piuttosto resistenti alle temperature o ai lavaggi e hanno il pregio di poter essere rimossi se occorre sostituirli per danneggiamento o anche se si desidera cambiare aspetto all'auto. Inoltre, fungono da protezione per la vernice originale. Ci sono però degli accorgimenti da rispettare: