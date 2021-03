Anche Renault propone offerte nel mese di marzo, che riguardano molti modelli della casa: tra le SUV, l'offerta più economica è dedicata alla Renault Captur Zen TCe 100 GPL: una scelta alternativa all’ibrido, ma sempre con un occhio all’ambiente, e alle spese di gestione.

In caso di rottamazione di un veicolo immatricolato fino al 31 dicembre 2010 e di proprietà del cliente o di un familiare convivente da almeno 12 mesi, si può accedere al contributo statale che, sommato allo sconto della Casa, portano il listino iniziale a 16.500 euro, ad esclusione di IPT e PFU.

L’anticipo è di 3.350 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 148,98 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,74%), e comprendono anche finanziamento protetto e pack service con tre anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance ed estensione di garanzia per 3 anni o 60.000 km.

Al termine, il valore futuro garantito è pari a 11.527,50 euro, per un totale di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Un’offerta interessante per chi preferisce il GPL alle versioni benzina o ibrida plug-in. Lo sconto iniziale è di oltre 5.000 euro, l’anticipo e la rata sono sostenibili per la categoria di vettura; in più sono compresi diversi servizi nella rata.

Svantaggi

L’offerta è attivabile solo con la rottamazione, secondo le regole della legge di Bilancio 2021, e con la disponibilità dei fondi statali. La versione Zen è attualmente quella di attacco; ci sono allestimenti superiori, più completi ma anche più costosi.

In sintesi