La famiglia di Porsche elettrificate si allarga con l’arrivo della Taycan Cross Turismo. Questa è un'evoluzione in chiave crossover della Taycan ed è derivata dal prototipo Mission E Cross Turismo presentato nel 2018 al Salone di Ginevra.

La Taycan Cross Turismo ha un’altezza da terra maggiorata e una capacità di carico aumentata per essere così più versatile e pronta ad affrontare anche il fuoristrada.

Più spaziosa per passeggeri e bagagli

Dal punto di vista estetico, la Cross Turismo si distingue per una linea del tetto più lunga e meno inclinata. Ciò si traduce in un amento dello spazio per la testa dei passeggeri di 9 mm per chi siede davanti e ben 92 mm per chi è sistemato nella fila posteriore.

A trarre vantaggio dalle forme della Cross Turismo è anche la capacità di carico. Sulla Taycan 4 CT e sulla Taycan 4S CT la capienza tocca i 446 litri, mentre nelle più sportive Turbo e Turbo S si hanno a disposizione 405 litri. Abbattendo i sedili della fila posteriore, la volumetria sale a 1.212 litri (1.171 sulle più veloci). Naturalmente, rimane sempre disponibile il vano anteriore da 82 litri.

La Cross Turismo può ospitare gli oggetti più ingombranti direttamente sulle barre del tetto. È inoltre disponibile come optional il portabici posteriore.

Lontano dall’asfalto

Rispetto alla Taycan “normale”, la Cross Turismo è più alta di 20 mm e si caratterizza per una serie di protezioni sulla carrozzeria. Il pacchetto Off Road Design aggiunge altri 10 mm all'assetto standard, che può comunque essere ulteriormente rialzato tramite le sospensioni ad aria.

Sebbene non sia concepita per affrontare del fuoristrada impegnativo, la crossover di Porsche se la cava anche lontano dall'asfalto. In particolare, la modalità Gravel aumenta automaticamente l’altezza di 10 mm, regola la rigidità delle sospensioni e agisce su controllo di trazione e stabilità. La speciale modalità di guida controlla anche l’erogazione della coppia per massimizzare il grip su superfici scivolose come fango, sabbia e, appunto, ghiaia.

La dotazione di serie

La Cross Turismo ha una gamma leggermente diversa dalla Taycan berlina, che ha da poco inserito come modello d'accesso una variante dotata di un solo motore. Qui invece tutte le versioni sono dotate di doppio propulsore e trazione integrale e denominate 4, 4S, Turbo e Turbo S. Di serie ci sono anche il Porsche Adaptive Suspension Management abbinato alle sospensioni ad aria, il tetto panoramico in vetro, il sistema di navigazione PCM e l’aerodinamica attiva.

La Cross Turismo è personalizzabile con la stessa scelta di tinte per la carrozzeria e di rivestimenti degli interni disponibile per la Taycan berlina. Alla lista degli optional si aggiungono anche il già citato pacchetto Off Road Design e i cerchi in lega da 20” e 21”. Anche i sistemi di assistenza alla guida sono ripresi dalla versione berlina e sulla Cross Turismo troviamo quindi il Cruise Control Adattativo, l’Active Lane Keep e l’Active Parking Support.

Secondo Porsche, la famiglia Taycan può essere configurata in più di 21.000 combinazioni diverse sulla base del colore, dei cerchi in lega e degli interni. L'infotainment PCM comprende un abbonamento ai servizi Porsche Connect valido per tre anni. Questo comprende le funzionalità wireless di Apple CarPlay, il Function on Demand (il sistema per “noleggiare” o acquistare determinate funzioni dell’auto), Apple Music e aggiornamenti Over-the-Air.

Tra gli optional troviamo l’Head-Up Display, i sedili regolabili elettricamente in 14 posizioni e con funzioni di massaggio e l’impianto hi-fi Bose & Burmester.

Prestazioni elevate

Tutte le versioni sono equipaggiate di serie con la batteria ad alta capacità (dai 79,2 kWh delle Taycan standard a 93,4 kWh) inclusa nel pacchetto Performance Battery Plus, ma la gamma è leggermente diversa, visto che p La potenza standard va dai 380 CV della 4 ai 490 CV della 4S ai 625 CV della Turbo e della Turbo S, mentre in modalità overboost gli stessi modelli raggiungono rispettivamente un picco di 476, 571, 680 e 760 CV.

Lo scatto 0-100 km/h rimane da vera supercar. La più potente Turbo S accelera in appena 2,9 secondi, solo un decimo più lentamente della Taycan berlina. La Turbo, invece, si ferma a 3,3 secondi, mentre la 4S e la 4 rispettivamente fanno segnare un tempo di 4,1 e 5,1 secondi. Quanto all'autonomia, varia a seconda della versione, ma in line di massima nessun modello garantisce meno di 388 km, mentre il valore massimo dichiarato (WLTP) supera i 450 km.

Porsche Taycan Cross Turismo, potenze e prestazioni

Modello Potenza max Pot. max overboost Velocità max Accel. 0-100 km/h Taycan CS 4 380 CV 476 CV 220 km/h 5,1 secondi Taycan CS 4S 490 CV 571 CV 240 km/h 4,1 secondi Taycan CS Turbo 625 CV 680 CV 250 km/h 3,3 secondi Taycan CS Turbo S 625 CV 760 CV 250 km/h 2,9 secondi

Le tempistiche di ricarica, se ci si collega ad una colonnina da 9,6 kW sono tra le 10 e le 13 ore, a seconda delle versioni. Tuttavia, con una colonnina di ricarica rapida da 50 kW, si può passare dal 5% all’80% di autonomia in 93 minuti.

La Taycan Cross Turismo verrà venduta da quest'estate nei principali mercati mondiali ad un prezzo base che in Italia parte da 96.841 euro.

Dalle quattro alle due ruote

Insieme alla Taycan Cross Turismo, Porsche ha presentato anche due biciclette elettriche. La prima, la Porsche eBike Sport è pensata per l’utilizzo su strada ed è dotata di un telaio in fibra di carbonio, freni Magura, cambio Shimano e luci Supernova. La bici è equipaggiata persino con una sospensione posteriore firmata dallo specialista Fox.

L’alternativa è la Porsche eBike Cross che presenta freni Magura MT, sellino regolabile Crankbrothers e un computer di bordo Shimano. Entrambe le bici di Porsche montano ruote in carbonio la cui linea si ispira al tetto della Taycan. I modelli a due ruote saranno disponibili in tre diverse dimensioni nelle prossime settimane in tutti i concessionari Porsche.