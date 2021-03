Navigando in rete si trovano tantissime Shelby Cobra replica in vendita e, sui portali più importanti, si può avere la fortuna di imbattersi anche in qualche esemplare originale. Ma nessuna Cobra è più interessante di quella attualmente all'asta a New York da RM Sotheby's che vedete nella immagini.

Sì, la carrozzeria è fatta interamente di bronzo lavorato a mano, lucidato e spazzolato dai ragazzi della Kirkham Motorsports, non si tratta di un colore o di un semplice wrapping. Il costo non è irrisorio, circa 370 mila euro al cambio attuale, ma si ha la sicurezza di mettersi in garage qualcosa di assolutamente unico al mondo.

Sotto il cofano un mostruoso V8 da 8,4 litri

Nessuna Shelby Cobra vera è stata snaturata dato che, anche questa, è una replica che ricalca alla perfezione l'originale del 1965. Sotto il cofano infatti c'è un motore V8 da 8,4 litri prodotto dalla Carroll Shelby Engine Company da 650 CV abbinato a una trasmissione manuale a cinque velocità.

Gli scarichi laterali sono in acciaio inossidabile e non possono mancare il roll bar cromato e un set di cerchi knock-off in stile Halibrand con pneumatici Goodyear Eagle "billboard" dal tocco classico. Come si vede dalle immagini, anche gli interni riprendono lo stile degli anni '60, soprattutto per quanto riguarda i sedili avvolgenti in pelle nera e il cruscotto rivestito in pelle.