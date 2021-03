Oggi, giovedì 4 marzo 2021, è stato annunciato ufficialmente il ritorno del marchio MG in Italia dopo 15 anni. Andrea Bartolomeo, country manager per l'Italia, ha anticipato quella che sarà la strategia per il prossimo futuro.

Due modelli sono già in vendita nelle concessionarie e, entro la fine dell'anno, la gamma sarà composta da almeno cinque auto (di cui quattro elettriche). Sono stati toccati anche i temi riguardanti concessionarie, obiettivi e quote di mercato.

Due modelli, un'elettrica e una plug-in. Prezzi da 23.900 euro

La storica casa inglese - ora di proprietà della cinese SAIC (7° costruttore mondiale) - debutta in Italia con due modelli, la ZS EV e la EHS. Entrambe le auto hanno conquistato le 5 stelle EuroNCAP e vengono offerte con garanzia di 7 anni. Le dotazioni di sicurezza includono, già dalla versione base, gli assistenti alla guida ADAS di livello 2.

La prima, la ZS EV, è un B-SUV 100% elettrico offerto in due livelli di allestimento, con quello base che è già molto completo. I prezzi partono da 23.900 euro tenendo conto degli incentivi e della rottamazione di un'auto usata. Da 28.150 euro senza rottamazione.

La EHS invece è più grande ed è un C-SUV ibrido plug-in di cui abbiamo già parlato in un articolo dedicato. Anche qui ci sono solo due allestimenti, già di base molto completi, con prezzi a partire da 28.900 euro incentivi e rottamazione inclusi. Da 32.150 euro senza rottamazione.

Modello Alimentazione Allestimento Prezzo con incentivi e rottamazione Prezzo con incentivi ZS EV Elettrica Excite 23.900 euro 28.150 euro ZS EV Elettrica Exclusive 25.900 euro 30.150 euro EHS Ibrida plug-in Excite 28.900 euro 32.150 euro EHS Ibrida plug-in Exclusive 31.400 euro 34.650 euro

Quote di mercato: si punta alle flotte

Nel 2021, MG punta a vendere 2.100 unità di cui l'80% a privati e il 20% alle flotte. Nel 2022 si punta a triplicare i volumi con 8.000 auto su strada e raggiungere poi, nel 2023, una quota di mercato dell'1%.

Come si compra una MG?

Nelle concessionarie, in modo tradizionale. Allo stato attuale, sono 19 le concessionarie attive, tutte concentrate nel Nord Italia per scelta strategica. Altre 16 sono in procinto di aprire per riuscire a coprire tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di arrivare a 40 showroom entro la fine dell'anno.

Sul sito ufficiale MG si possono già configurare tutti i modelli.

I modelli MG del futuro (prossimo)

Bartolomeo ha anticipato quella che è la strategia MG per il mercato italiano. Il focus dell'Azienda sarà sul full electric motivo per cui quasi la totalità dei modelli che vedremo in futuro saranno 100% EV. Oltre alla ZS EV e alla EHS, quest'estate verranno annunciati altri due modelli, per un totale di 5 diverse auto sul mercato entro la fine dell'anno (uno arriverà più avanti).

Non si conoscono ancora le tipologie di carrozzeria ma non è escluso che, uno di questi, possa essere una sportiva. Uno dei punti forti della mobilità elettrica è l'utilizzo cittadino e Bartolomeo ha così commentato una domanda sul tema microcar e urban mobility: "vi assicuro che, su questo punto, sentirete parlare di noi".