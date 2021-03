La Porsche 911 è sicuramente una delle sportive (chiamarla supercar non ci sembrerebbe esagerato pensando ai top di gamma) più famose e longeve di sempre: tanto che, siamo sinceri, ormai quando ne vediamo passare una spesso non ci giriamo più ad osservarla con lo sguardo stupito fino a che non gira l’angolo, come accadeva un tempo.

Il suo grande successo ha però richiamato negli anni l’attenzione di tantissimi tuner, preparatori e via dicendo che hanno provato in vari modi a rendere la coupé di Stoccarda ancora più esclusiva, appariscente, potente o, addirittura, farne qualcosa di completamente diverso.

In questa gallery vi presentiamo dunque, in rigoroso ordine alfabetico, una serie di elaborazioni su base 911 (in un caso "mista" ad un altro modello, ma sempre Porsche) che hanno dato una nuova identità all'icona tedesca riuscendo in qualche modo ad emergere dal panorama sconfinato di proposte, e contribuendo così rendere celebri anche i preparatori che le hanno realizzate.

Porsche "non-Porsche", le più famose