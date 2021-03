La nuova Peugeot 308 è uno dei modelli più attesi in tutto il segmento C. La terza generazione della compatta francese è ormai dietro l’angolo e verrà presentata ufficialmente il prossimo 18 marzo.

Nell’attesa, Peugeot ha rilasciato una serie di immagini teaser che evidenziano le principali novità della 308.

Il graffio del Leone

L’aspetto più importante riguarda il frontale. Il gruppo ottico anteriore è sottile e comprende due proiettori di forma squadrata. Ai lati dei fari troviamo i LED verticali con la forma ad artiglio.

Il look è simile a quello visto sulle 208 e 508 e rappresenta di fatto il nuovo family feeling della Casa francese. Allo stesso tempo, s’intravede una griglia anteriore molto grande con la targa posizionata più in basso rispetto alla 308 attuale.

Al centro della calandra c’è il nuovo logo di Peugeot. Ovviamente il nuovo badge è presente anche sul coprimozzo dei cerchi in lega, anche questi mostrati nelle immagini teaser.

Molto interessanti anche le luci posteriori. I teaser mostrano un faro diviso in tre porzioni con tre linee di LED inclinate. Secondo i rumors, i fari posteriori dovrebbero essere uniti da una banda nera come tutti gli ultimi modelli della Casa. In generale, quindi, il design generale non dovrebbe discostarsi molto dai nostri rendering.

Motori ibridi

Nell’abitacolo ci aspettiamo una serie di novità. Com’era stato per la precedente 308, anche il nuovo modello potrebbe introdurre uno stile diverso della plancia e nuove tecnologie. Dovremmo quindi trovare un display multifunzione in 3D e le ultime funzioni del Peugeot Driver Assist, tra cui frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia e telecamera posteriore a 180°.

La nuova Peugeot dovrebbe essere costruita sulla piattaforma EMP2 e verrà proposta anche in versione station wagon. Stando alle ultime foto spia, la nuova 308 potrebbe avere anche una variante crossover.

Per le motorizzazioni ci attendiamo versioni a benzina mild hybrid. Ci sarà anche almeno una ibrida plug-in a benzina tra cui la PSE da circa 300 CV. La nuova sigla identifica le Peugeot più sportive capaci di unire le prestazioni di un motore termico con uno elettrico. La prima di una serie di modelli sportivi è stata la 508 PSE.