La rivoluzione di Renault presentata dal suo nuovo ad Luca De Meo è solo all'inizio e si svolgerà sulle silenziose note dell'elettrico, punto ormai fondamentale per ogni Casa che voglia essere competitiva nel futuro. Una mobilità a emissioni zero che vedrà numerosi modelli cambiare sotto pelle, come ad esempio la Renault Megane, pronta a diventare un modello a batterie.

Una novità attesa al debutto entro la fine del 2021 e fotografata - ancora pesantemente camuffata - per la prima volta durante alcuni test in mezzo alla neve. Un modello che fungerà da punto di ri-partenza per la Losanga, che su di lei punta molto per tracciare la strada per il futuro. Non solo per quanto riguarda la meccanica.

Il design di domani

Stando a quanto si può vedere della foto infatti la Renault Megane elettrica dovrebbe riprendere molti elementi della eVision, concept mostrata a ottobre 2020, cosa confermata anche dallo stesso De Meo tempo fa. La compatta francese si prepara così ad abbandonare l'aspetto da classica 5 porte per abbracciare uno stile da crossover, con assetto rialzato e linee più muscolose.

Dalle camuffature non si riescono a percepire i particolari della carrozzeria, ma i fari anteriori sottili, l'accenno di spoiler posteriore e lo sbalzo posteriore estremamente contenuto sembrano ripresi pari pari dalla concept. E la stessa cosa avverrà probabilmente per meccanica e motore.

Sotto c'è Ariya

Come piattaforma la Renault Megane elettrica, che una volta in commercio potrebbe prendere il nome di eVision come la concept, utilizzerà la CMF-EV della Nissan Ariya, dedicata alle auto elettriche.

Se dovesse mantenere le stesse specifiche della concept, e tutto lascia presagire che sarà così, la Megane a emissioni zero sarà mossa da un singolo motore elettrico da 161 kW (217 cavalli) alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 60 kWh.

Un dato sufficiente per avere un'autonomia di 450 km circa, con tempi di ricarica pari a 30 minuti per ottenere l'80% della capacità degli accumulatori, grazie alla linea a 130 kW.