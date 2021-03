Della nuova Nissan Qashqai 2021 ormai sappiamo praticamente tutto. Arrivato alla terza generazione, il crossover giapponese si presenta con motorizzazioni esclusivamente ibride (mild-hybrid o full hybrid) e con tante differenze rispetto al modello precedente, cambiamenti che abbiamo messo in evidenzia nel nostro articolo del "quanto è cambiata".

Dimensioni interne ed esterne, connettività, sistema ProPilot, e anche il prezzo della versione di lancio: la Qashqai 2021, insomma, ha ormai pochi segreti. Quello che mancava, piuttosto, è una presa di contatto in prima persona per capire come è dal vero. Proprio ciò che raccontiamo in questo video.

Le prime impressioni dal vero

Meno conservativa di quanto sembra. Se, dalle prime foto, l'impostazione generale a qualcuno è sembrata troppo simile alla precedente, dal vivo l'impatto è diverso. Sviluppata nel centro stile Nissan di Londra, la Qashqai 2021 ha dimensioni pressoché identiche al modello che rimpiazza. Cresce, per intenderci, di circa 3 cm in lunghezza, 2 in altezza e 3 in larghezza.

Dove cambia principalmente è negli interni, dove si assiste ad una rivoluzione digitale che passa per i tre schermi (uno è "virtuale" nel senso che è l'head-up display da 10,8") mentre quello centrale ha una diagonale di 9" e il cruscotto digitale 12,3".

L'infotainment sembra molto fluido e intuitivo nell'impostazione, mentre la qualità percepita fa un grande passo avanti grazie all'adozione di materiali soft-touch che si estendono anche alla parte bassa dell'abitacolo. Buono lo spazio dietro, così come il bagagliaio che cresce di ben 74 litri, per un totale - di base - di 504 litri.